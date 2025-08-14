Домашняя маринованная скумбрия на скорую руку: можно есть уже через шесть часов

Скумбрия – рыба, которая идеально подходит для маринования. Вы легко сможете приготовить такой продкут в домашних условиях, соединив несколько простых ингредиентов. Скумбрия идеально промаринуется всего за шесть часов.

Идея приготовления вкусной маринованной скумбрии опубликована на странице фудблогера ilona.foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

  • скумбрия свежемороженая – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • зелень – по вкусу
  • сахар – 0,5 ч. л.
  • чеснок – 1 зубчик
  • соль – 1 ст.л.
  • кориандр молотый – 0,5 ч.л.
  • перец черный молотый – 0,5 ч.л.
  • лимонный сок – 1 ст.л.
  • масло – 3 ст. л.
  • лавровые листья – 1-2 шт.

Способ приготовления:

1. Разморозить скумбрию, почистить от внутренностей и промыть.

2. Нарезать рыбу порционными кусочками.

3. Смешать соль, сахар, кориандр, перец, измельченный чеснок, лимонный сок и масло.

4. Добавить лавровый лист и зелень.

5. Переложить слоями рыбу и лук, полить маринадом.

6. Накрыть и поставить в холодильник на 5-6 часов (лучше на ночь).

