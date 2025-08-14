Домашняя маринованная скумбрия на скорую руку: можно есть уже через шесть часов
Скумбрия – рыба, которая идеально подходит для маринования. Вы легко сможете приготовить такой продкут в домашних условиях, соединив несколько простых ингредиентов. Скумбрия идеально промаринуется всего за шесть часов.
Идея приготовления вкусной маринованной скумбрии опубликована на странице фудблогера ilona.foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- скумбрия свежемороженая – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- зелень – по вкусу
- сахар – 0,5 ч. л.
- чеснок – 1 зубчик
- соль – 1 ст.л.
- кориандр молотый – 0,5 ч.л.
- перец черный молотый – 0,5 ч.л.
- лимонный сок – 1 ст.л.
- масло – 3 ст. л.
- лавровые листья – 1-2 шт.
Способ приготовления:
1. Разморозить скумбрию, почистить от внутренностей и промыть.
2. Нарезать рыбу порционными кусочками.
3. Смешать соль, сахар, кориандр, перец, измельченный чеснок, лимонный сок и масло.
4. Добавить лавровый лист и зелень.
5. Переложить слоями рыбу и лук, полить маринадом.
6. Накрыть и поставить в холодильник на 5-6 часов (лучше на ночь).
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: