Скумбрия – рыба, которая идеально подходит для маринования. Вы легко сможете приготовить такой продкут в домашних условиях, соединив несколько простых ингредиентов. Скумбрия идеально промаринуется всего за шесть часов.

Идея приготовления вкусной маринованной скумбрии опубликована на странице фудблогера ilona.foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

скумбрия свежемороженая – 1 шт.

лук – 1 шт.

зелень – по вкусу

сахар – 0,5 ч. л.

чеснок – 1 зубчик

соль – 1 ст.л.

кориандр молотый – 0,5 ч.л.

перец черный молотый – 0,5 ч.л.

лимонный сок – 1 ст.л.

масло – 3 ст. л.

лавровые листья – 1-2 шт.

Способ приготовления:

1. Разморозить скумбрию, почистить от внутренностей и промыть.

2. Нарезать рыбу порционными кусочками.

3. Смешать соль, сахар, кориандр, перец, измельченный чеснок, лимонный сок и масло.

4. Добавить лавровый лист и зелень.

5. Переложить слоями рыбу и лук, полить маринадом.

6. Накрыть и поставить в холодильник на 5-6 часов (лучше на ночь).

