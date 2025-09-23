Аджика – одна из самых любимых приправ, которая придает блюдам особый аромат и остроту. Ее готовят в разных вариациях, но именно сухая аджика считается одной из самых удобных для хранения. Она не занимает много места, может стоять в холодильнике всю зиму и всегда быть под рукой для мяса, овощей или первых блюд. Приготовить такую приправу дома совсем не сложно, достаточно нескольких ингредиентов и минимума времени.

Идея приготовления сухой аджики, которую можно хранить в холодильнике, опубликована на странице фудблогера vita foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

1 кг. острого перца (лучше подвяленного, не слишком сочного);

200 г грецких орехов;

4 большие головки чеснока;

50 г хмели-сунели;

50 г молотого кориандра;

200 г соли.

Способ приготовления:

1. Сначала нужно перемолоть перец, чеснок и орехи.

2. Если острота кажется чрезмерной, семена из перца можно удалить.

3. Далее добавить все специи и соль, тщательно перемешать и оставить массу настаиваться на 2-4 часа, а лучше на ночь.

4. После этого аджику разложить в стерильные банки и плотно закрыть крышками.

5. Для более нежной текстуры смесь можно еще раз взбить в блендере.

6. Хранить такую приправу лучше всего в холодильнике.

