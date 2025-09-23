Домашняя сухая аджика на зиму: готовится элементарно
Аджика – одна из самых любимых приправ, которая придает блюдам особый аромат и остроту. Ее готовят в разных вариациях, но именно сухая аджика считается одной из самых удобных для хранения. Она не занимает много места, может стоять в холодильнике всю зиму и всегда быть под рукой для мяса, овощей или первых блюд. Приготовить такую приправу дома совсем не сложно, достаточно нескольких ингредиентов и минимума времени.
Идея приготовления сухой аджики, которую можно хранить в холодильнике, опубликована на странице фудблогера vita foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- 1 кг. острого перца (лучше подвяленного, не слишком сочного);
- 200 г грецких орехов;
- 4 большие головки чеснока;
- 50 г хмели-сунели;
- 50 г молотого кориандра;
- 200 г соли.
Способ приготовления:
1. Сначала нужно перемолоть перец, чеснок и орехи.
2. Если острота кажется чрезмерной, семена из перца можно удалить.
3. Далее добавить все специи и соль, тщательно перемешать и оставить массу настаиваться на 2-4 часа, а лучше на ночь.
4. После этого аджику разложить в стерильные банки и плотно закрыть крышками.
5. Для более нежной текстуры смесь можно еще раз взбить в блендере.
6. Хранить такую приправу лучше всего в холодильнике.
