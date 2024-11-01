Вареная колбаса – это вкус, хорошо знакомый всем с детства. Но теперь, чтобы попробовать действительно вкусную вареную колбасу, проще приготовить ее самостоятельно.

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Именно так считает фудблогер с ником lia obri. В Instagram она рассказала, как приготовить это блюдо самому так, чтобы им смаковала вся семья.

Ингредиенты

Целая курица

Морковь – 1 шт

Лук – 1 шт

Чеснок

Лавровый лист

Перец горошком

Свекла – 1 шт

Желатин – 30 гр

Способ приготовления

1. В большую кастрюлю кладем курицу.

2. Добавляем нарезанные крупными кусками морковь и лук.

3. Заливаем до половины водой и отвариваем на маленьком нагреве до готовности. Бульон не сливаем.

4. Свеклу отвариваем в отдельной кастрюле.

5. Готовим форму для будущей колбасы. Прекрасно подойдет обычная пластиковая бутылка с отрезанной верхушкой.

6. Готовую свеклу натираем на мелкой терке.

7. Бульон из курицы оставляем охлаждаться

8. Выбираем мясо, добавляем отварные морковь и лук. 20 мл бульона, сок свеклы и измельчаем до однородности с помощью блендера.

9. Разводим 30 г желатина в 100 мл теплого бульона и замешиваем до густой массы.

10. Заливаем смесь в форму, заворачиваем пленкой, ставим в холодильник на 4 часа или на ночь.

11. Срок годности 3-4 дня при температуре до 4°.

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