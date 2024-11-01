Домашняя вареная колбаса без химии: как приготовить, чтобы ела вся семья
Вареная колбаса – это вкус, хорошо знакомый всем с детства. Но теперь, чтобы попробовать действительно вкусную вареную колбасу, проще приготовить ее самостоятельно.
Именно так считает фудблогер с ником lia obri. В Instagram она рассказала, как приготовить это блюдо самому так, чтобы им смаковала вся семья.
Ингредиенты
- Целая курица
- Морковь – 1 шт
- Лук – 1 шт
- Чеснок
- Лавровый лист
- Перец горошком
- Свекла – 1 шт
- Желатин – 30 гр
Способ приготовления
1. В большую кастрюлю кладем курицу.
2. Добавляем нарезанные крупными кусками морковь и лук.
3. Заливаем до половины водой и отвариваем на маленьком нагреве до готовности. Бульон не сливаем.
4. Свеклу отвариваем в отдельной кастрюле.
5. Готовим форму для будущей колбасы. Прекрасно подойдет обычная пластиковая бутылка с отрезанной верхушкой.
6. Готовую свеклу натираем на мелкой терке.
7. Бульон из курицы оставляем охлаждаться
8. Выбираем мясо, добавляем отварные морковь и лук. 20 мл бульона, сок свеклы и измельчаем до однородности с помощью блендера.
9. Разводим 30 г желатина в 100 мл теплого бульона и замешиваем до густой массы.
10. Заливаем смесь в форму, заворачиваем пленкой, ставим в холодильник на 4 часа или на ночь.
11. Срок годности 3-4 дня при температуре до 4°.
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