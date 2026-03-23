Домашняя ветчина на Пасху: делимся лучшим рецептом сочного мяса
Домашняя ветчина – одно из главных блюд пасхального стола, которое символизирует достаток и семейное тепло. Многие хозяйки предпочитают именно домашнее приготовление, ведь так можно контролировать качество продуктов и вкус. Сочное мясо с ароматными специями станет настоящим украшением праздничного меню. Приготовить ветчину дома значительно проще, чем кажется.
Идея приготовления сочной домашней ветчины опубликована на странице фудблогера diali cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- мясо – 1 кг.
- вода – 1 л
- соль – 60 г
- лавровый лист – 2-3 шт.
- перец горошком – 1 ч.л.
- чеснок – 4-5 зубчиков
- горчица – 2 ст.л.
- специи к ветчине – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сначала приготовьте маринад: в холодной воде растворите соль, добавьте лавровый лист и перец горошком.
2. Окуните мясо в рассол и оставьте мариноваться на ночь в холодильнике.
3. После этого достаньте мясо, хорошо обсушите бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишней влаги.
4. Натрите его измельченным чесноком, горчицей и специями со всех сторон.
5. Подготовленное мясо плотно заверните в фольгу и выложите в форму для запекания.
6. Готовьте в разогретой до 180°C духовке примерно 1 час 40 минут.
7. Затем увеличьте температуру до 190°C и запекайте еще около 30 минут, чтобы образовалась румяная корочка.
8. Готовую ветчину оставьте немного остыть перед нарезкой. Она получается сочной, ароматной и прекрасно подходит как для праздничного стола, так и для ежедневных бутербродов.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: