Домашняя ветчина – одно из главных блюд пасхального стола, которое символизирует достаток и семейное тепло. Многие хозяйки предпочитают именно домашнее приготовление, ведь так можно контролировать качество продуктов и вкус. Сочное мясо с ароматными специями станет настоящим украшением праздничного меню. Приготовить ветчину дома значительно проще, чем кажется.

Идея приготовления сочной домашней ветчины опубликована на странице фудблогера diali cooking в Instagram.

Ингредиенты:

мясо – 1 кг.

вода – 1 л

соль – 60 г

лавровый лист – 2-3 шт.

перец горошком – 1 ч.л.

чеснок – 4-5 зубчиков

горчица – 2 ст.л.

специи к ветчине – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте маринад: в холодной воде растворите соль, добавьте лавровый лист и перец горошком.

2. Окуните мясо в рассол и оставьте мариноваться на ночь в холодильнике.

3. После этого достаньте мясо, хорошо обсушите бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишней влаги.

4. Натрите его измельченным чесноком, горчицей и специями со всех сторон.

5. Подготовленное мясо плотно заверните в фольгу и выложите в форму для запекания.

6. Готовьте в разогретой до 180°C духовке примерно 1 час 40 минут.

7. Затем увеличьте температуру до 190°C и запекайте еще около 30 минут, чтобы образовалась румяная корочка.

8. Готовую ветчину оставьте немного остыть перед нарезкой. Она получается сочной, ароматной и прекрасно подходит как для праздничного стола, так и для ежедневных бутербродов.

