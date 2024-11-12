Дрезденский штолен: как приготовить традиционную выпечку на Рождество 2025
Штолен – это традиционная немецкая выпечка, подаваемая к рождественскому столу. Своей формой блюдо должно напоминать младенца, завернутого в пеленки. Первые упоминания о штоленах датированы еще 1329 годом, поэтому с уверенностью можно сказать, что это блюдо дошло до наших времен с древности.
Как приготовить дрезденский штолен на современный лад, в Instagram рассказала фудблогер с ником reeixit. В результате получится аутентичное блюдо, поражающее своим вкусом и отличным видом.
Ингредиенты для теста
- Мука – 500 гр
- Свежие дрожжи – 60 гр
- Сахар – 90 гр
- Молоко теплое – 200 мл
- Сливочное масло – 170 гр
- Желток – 1 шт
- Соль – 1/3 ч.л.
- Ванильный сахар – 10-15 гр
- Цедра лимона – 1 шт
- Изюм – 225 гр
- Цукаты – 250 гр
- Миндаль – 175 гр
- Ром\коньяк\сок – 150 мл
Ингредиенты для обмазки
- Сливочное масло растопленное – 100 гр
- Сахарная пудра – 150 гр
Способ приготовления
1. За сутки до начала приготовления тщательно промойте все наполнение для штолена на выложите на полотенце, чтобы полностью высохло.
2. Все ингредиенты для наполнения вымешиваем и заливаем алкоголем или соком. Оставляем на полтора часа.
3. Орехи подсушиваем на сковороде.
4. В отдельной емкости смешиваем молоко, дрожжи и по 1 ч.л. муки и сахара.
5. К готовой опаре добавляем просеянную муку, желток, цедру, ванильный сахар, соль, сливочное масло комнатной температуры и замешиваем тесто.
6. Когда тесто стало гладким, добавляем наполнение и продолжаем вымешивать.
7. Накрываем полотенцем и отставляем на 2,5 часа.
8. Формируем штолены, накрываем каждое полотенцем и оставляем еще на час.
9. Выпекаем при 180 градусах в течение 45-50 минут.
10. Горячий штолен поливаем растопленным сливочным маслом и щедро присыпаем сахарной пудрой.
11. Заворачиваем в пергамент по храним к Рождеству.
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