Штолен – это традиционная немецкая выпечка, подаваемая к рождественскому столу. Своей формой блюдо должно напоминать младенца, завернутого в пеленки. Первые упоминания о штоленах датированы еще 1329 годом, поэтому с уверенностью можно сказать, что это блюдо дошло до наших времен с древности.

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Как приготовить дрезденский штолен на современный лад, в Instagram рассказала фудблогер с ником reeixit. В результате получится аутентичное блюдо, поражающее своим вкусом и отличным видом.

Ингредиенты для теста

Мука – 500 гр

Свежие дрожжи – 60 гр

Сахар – 90 гр

Молоко теплое – 200 мл

Сливочное масло – 170 гр

Желток – 1 шт

Соль – 1/3 ч.л.

Ванильный сахар – 10-15 гр

Цедра лимона – 1 шт

Изюм – 225 гр

Цукаты – 250 гр

Миндаль – 175 гр

Ром\коньяк\сок – 150 мл

Ингредиенты для обмазки

Сливочное масло растопленное – 100 гр

Сахарная пудра – 150 гр

Способ приготовления

1. За сутки до начала приготовления тщательно промойте все наполнение для штолена на выложите на полотенце, чтобы полностью высохло.

2. Все ингредиенты для наполнения вымешиваем и заливаем алкоголем или соком. Оставляем на полтора часа.

3. Орехи подсушиваем на сковороде.

4. В отдельной емкости смешиваем молоко, дрожжи и по 1 ч.л. муки и сахара.

5. К готовой опаре добавляем просеянную муку, желток, цедру, ванильный сахар, соль, сливочное масло комнатной температуры и замешиваем тесто.

6. Когда тесто стало гладким, добавляем наполнение и продолжаем вымешивать.

7. Накрываем полотенцем и отставляем на 2,5 часа.

8. Формируем штолены, накрываем каждое полотенцем и оставляем еще на час.

9. Выпекаем при 180 градусах в течение 45-50 минут.

10. Горячий штолен поливаем растопленным сливочным маслом и щедро присыпаем сахарной пудрой.

11. Заворачиваем в пергамент по храним к Рождеству.

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