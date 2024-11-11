Вскоре за праздничными столами соберутся целые семьи и самые близкие им люди для того, чтобы встретить Новый год вместе. Для этого праздника принято готовить много изысканных блюд. Также на столе должны присутствовать разнообразные закуски.

Видео дня

Вот например, фудблогер с ником cook julija simonchuk в Instagram рассказала, как приготовить два варианта необычных бутербродов, которые будут служить отличными закусками. Они не только вкусны, но и станут хорошим украшением праздничного стола.

Ингредиенты

Багет/чиабата/батон

Сливочный сыр

Хурма\карамелизированная груша

Хамон

Авокадо

Креветки

Помидоры

Сок лимона

Соль

Перец

Зелень

Способ приготовления

1. Нарезаем багет, смазываем маслом, посыпаем прованскими травами и подсушиваем в духовке или на сковороде.

2. Смазываем сливочным сыром и выкладываем начинку.

3. В первом варианте это хурма, хамон, листик зелени. По желанию можно полить бальзамическим соусом.

4. Во втором варианте на хлеб, смазанный сливочным сыром, выкладываем намазку из авокадо, сок лимона, соль, перец, зеленый лук.

5. Сверху выкладываем слегка поджаренные на масле креветки.

На OBOZ.UA есть и другие варианты закусок: