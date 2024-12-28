У жителей Советского союза было не так много праздников. Поэтому Новый год было принято отмечать с большим размахом.

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Большинство людей, которые застали те времена, выработали привычки празднования Нового года. Некоторые из них прослеживаются до сих пор и передаются из поколения в поколение. FoodOboz рассказывает о двух самых распространенных новогодних пищевых привычках, о которых уже давно пора забыть.

Большие порции

Ни для кого не секрет, что в Советском союзе сильно ощущался дефицит продуктов. Поэтому некоторые из них приходилось покупать заранее. В новогоднюю ночь все достижения массово выкладывались на стол, причем в огромных количествах.

Хозяйки готовили несколько видов салатов в огромных объемах. Так, например, оливье салат готовили в тазах, потому что другой нужной по объему емкости в доме просто не находилось. Теперь, когда дефицита продуктов нет, лучше выбирать более легкие блюда и готовить их в небольшом количестве.

Есть и пить впрок

В современном мире доступ к любым продуктам питания останется даже после завершения новогодних праздников. Поэтому больше нет смысла пытаться употребить как можно больше продуктов и алкогольных напитков. В СССР все было совсем наоборот. Люди пытались наесться впрок, ведь следующий праздник, на который будет накрываться праздничный стол, выпадал только через два месяца, и это – 8 марта.

Теперь лучше сосредоточиться на том, чтобы отведать все блюда, присутствующие на новогоднем столе, но совсем небольшими порциями. Это будет полезно для организма и не навредит фигуре. То же касается и алкогольных напитков, большое количество которых может испортить праздник не только употребляющему их.

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