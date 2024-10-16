Джейми Оливер назвал секретный ингредиент для пиццы, который сделает ее необыкновенно вкусной

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Джейми Оливер назвал секретный ингредиент для пиццы, который сделает ее необыкновенно вкусной

Пицца – это одно из самых популярных блюд в мире. Правильно приготовленная пицца имеет непревзойденный вкус и аромат. Она поражает своим видом и просто заставляет съесть еще и еще.

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Звездный шеф-повар Джейми Оливер на своем YouTube-канале рассказал, какие основные составляющие должны быть в пицце. Кроме этого, он также назвал секретный ингредиент, что изменит вкус блюда к лучшему.

Джейми Оливер назвал секретный ингредиент для пиццы, который сделает ее необыкновенно вкусной

По словам Оливера, пицца обязательно должна включать в себя колбасу оливковое масло, красный лук, кедровые орехи, песто из вяленых помидоров, а также секретный ингредиент. И это – виноград. Шеф-повар утверждает, что понадобится только горсть винограда, но он точно сменит вкус блюда на идеальный.

Джейми Оливер назвал секретный ингредиент для пиццы, который сделает ее необыкновенно вкусной

Виноград придаст блюду изысканность и сделает так, чтобы бортики от пиццы никогда не были слишком сухими. Кроме того, виноград прекрасно сочетается со всеми обязательными ингредиентами, использующими шеф-повар во время ее приготовления. Он советует попробовать добавить виноград в пиццу только раз. После этого вы больше не захотите есть ее, если она не будет содержать горсть виноградинок.

Джейми Оливер назвал секретный ингредиент для пиццы, который сделает ее необыкновенно вкусной

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