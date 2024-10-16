Пицца – это одно из самых популярных блюд в мире. Правильно приготовленная пицца имеет непревзойденный вкус и аромат. Она поражает своим видом и просто заставляет съесть еще и еще.

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Звездный шеф-повар Джейми Оливер на своем YouTube-канале рассказал, какие основные составляющие должны быть в пицце. Кроме этого, он также назвал секретный ингредиент, что изменит вкус блюда к лучшему.

По словам Оливера, пицца обязательно должна включать в себя колбасу оливковое масло, красный лук, кедровые орехи, песто из вяленых помидоров, а также секретный ингредиент. И это – виноград. Шеф-повар утверждает, что понадобится только горсть винограда, но он точно сменит вкус блюда на идеальный.

Виноград придаст блюду изысканность и сделает так, чтобы бортики от пиццы никогда не были слишком сухими. Кроме того, виноград прекрасно сочетается со всеми обязательными ингредиентами, использующими шеф-повар во время ее приготовления. Он советует попробовать добавить виноград в пиццу только раз. После этого вы больше не захотите есть ее, если она не будет содержать горсть виноградинок.

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