Эффектная новогодняя закуска в виде елочек: удивите своих гостей оригинальным блюдом
Во время праздничного застолья важно не только порадовать гостей вкусом, но и поразить подачей. Эта оригинальная новогодняя закуска в виде елок станет настоящим украшением вашего стола. Сочный тунец, нежный крем-сыр и насыщенный вкус печени трески создают идеальную гармонию.
Идея приготовления праздничной новогодней закуски в виде елок опубликована на странице фудблогера Илоны с ником thefoodhub.by ilona в Instagram. Для блюд вам понадобится всего несколько простых ингредиентов.
Ингредиенты:
- крем-творог – 150 г
- тунец в собственном соке – 1 небольшая банка
- печень трески – 1 упаковка
- авокадо – 1 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- яйца отварные – 2 шт.
- твердый сыр – 50 г
- укроп
- гранат
Способ приготовления:
1. Авокадо хорошо размять вилкой.
2. Добавить тунец, печень трески, крем-сыр.
3. Натереть сыр.
4. Натереть вареное яйцо и выжать чеснок.
5. Добавить соль и перец, все хорошо перемешать.
6. Важно выбрать очень густой крем-сырь, чтобы смесь было легко формировать.
7. Сформировать елки, украсить зеленью и гранатом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: