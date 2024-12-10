Эффектная новогодняя закуска в виде елочек: удивите своих гостей оригинальным блюдом

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
210
Эффектная новогодняя закуска в виде елочек: удивите своих гостей оригинальным блюдом

Во время праздничного застолья важно не только порадовать гостей вкусом, но и поразить подачей. Эта оригинальная новогодняя закуска в виде елок станет настоящим украшением вашего стола. Сочный тунец, нежный крем-сыр и насыщенный вкус печени трески создают идеальную гармонию.

Видео дня

Идея приготовления праздничной новогодней закуски в виде елок опубликована на странице фудблогера Илоны с ником thefoodhub.by ilona в Instagram. Для блюд вам понадобится всего несколько простых ингредиентов.

Эффектная новогодняя закуска в виде елочек: удивите своих гостей оригинальным блюдом

Ингредиенты:

  • крем-творог – 150 г
  • тунец в собственном соке – 1 небольшая банка
  • печень трески – 1 упаковка
  • авокадо – 1 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • яйца отварные – 2 шт.
  • твердый сыр – 50 г
  • укроп
  • гранат

Способ приготовления:

Эффектная новогодняя закуска в виде елочек: удивите своих гостей оригинальным блюдом

1. Авокадо хорошо размять вилкой.

2. Добавить тунец, печень трески, крем-сыр.

Эффектная новогодняя закуска в виде елочек: удивите своих гостей оригинальным блюдом

3. Натереть сыр.

4. Натереть вареное яйцо и выжать чеснок.

Эффектная новогодняя закуска в виде елочек: удивите своих гостей оригинальным блюдом

5. Добавить соль и перец, все хорошо перемешать.

Эффектная новогодняя закуска в виде елочек: удивите своих гостей оригинальным блюдом

6. Важно выбрать очень густой крем-сырь, чтобы смесь было легко формировать.

Эффектная новогодняя закуска в виде елочек: удивите своих гостей оригинальным блюдом

7. Сформировать елки, украсить зеленью и гранатом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

УкраинаНовый годпродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты