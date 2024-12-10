Во время праздничного застолья важно не только порадовать гостей вкусом, но и поразить подачей. Эта оригинальная новогодняя закуска в виде елок станет настоящим украшением вашего стола. Сочный тунец, нежный крем-сыр и насыщенный вкус печени трески создают идеальную гармонию.

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Идея приготовления праздничной новогодней закуски в виде елок опубликована на странице фудблогера Илоны с ником thefoodhub.by ilona в Instagram. Для блюд вам понадобится всего несколько простых ингредиентов.

Ингредиенты:

крем-творог – 150 г

тунец в собственном соке – 1 небольшая банка

печень трески – 1 упаковка

авокадо – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

яйца отварные – 2 шт.

твердый сыр – 50 г

укроп

гранат

Способ приготовления:

1. Авокадо хорошо размять вилкой.

2. Добавить тунец, печень трески, крем-сыр.

3. Натереть сыр.

4. Натереть вареное яйцо и выжать чеснок.

5. Добавить соль и перец, все хорошо перемешать.

6. Важно выбрать очень густой крем-сырь, чтобы смесь было легко формировать.

7. Сформировать елки, украсить зеленью и гранатом.

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