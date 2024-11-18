Эффектная закуска из свеклы, с крем-сыром и орешками: простой рецепт

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт закуски

Свекла – очень ценный и вкусный овощ, который можно использовать для приготовления вкусных салатов, закусок, соусов. Стоит отметить, что свеклу лучше всего запекать, так она сохранит больше витаминов. 

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Закуска из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и простой в приготовлении закуски из свеклы, с плавленным сыром и чесноком. 

Рецепт закуски

Ингредиенты: 

  • Квашеные огурцы 
  • Вареные яйца
  • Плавленый сырок
  • Греческие орешки
  • Чеснок
  • Майонез
  • Свекла
  • Зелень

Способ приготовления: 

1. Порежьте кубиком огурцы, добавьте тертые яйца и тертый сыр, добавьте туда же орешки и майонез, перемешайте.

Начинка для закуски

2. Порежьте на слайсы свеклу.

Свекла для блюда

3. Выложите в каждый слайс начинку и обваляйте в зелени.

Готовая закуска

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