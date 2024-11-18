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Эффектная закуска из свеклы, с крем-сыром и орешками: простой рецепт
Свекла – очень ценный и вкусный овощ, который можно использовать для приготовления вкусных салатов, закусок, соусов. Стоит отметить, что свеклу лучше всего запекать, так она сохранит больше витаминов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и простой в приготовлении закуски из свеклы, с плавленным сыром и чесноком.
Ингредиенты:
- Квашеные огурцы
- Вареные яйца
- Плавленый сырок
- Греческие орешки
- Чеснок
- Майонез
- Свекла
- Зелень
Способ приготовления:
1. Порежьте кубиком огурцы, добавьте тертые яйца и тертый сыр, добавьте туда же орешки и майонез, перемешайте.
2. Порежьте на слайсы свеклу.
3. Выложите в каждый слайс начинку и обваляйте в зелени.
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