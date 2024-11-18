Закуска из свеклы

Свекла – очень ценный и вкусный овощ, который можно использовать для приготовления вкусных салатов, закусок, соусов. Стоит отметить, что свеклу лучше всего запекать, так она сохранит больше витаминов.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и простой в приготовлении закуски из свеклы, с плавленным сыром и чесноком.

Ингредиенты:

Квашеные огурцы

Вареные яйца

Плавленый сырок

Греческие орешки

Чеснок

Майонез

Свекла

Зелень

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком огурцы, добавьте тертые яйца и тертый сыр, добавьте туда же орешки и майонез, перемешайте.

2. Порежьте на слайсы свеклу.

3. Выложите в каждый слайс начинку и обваляйте в зелени.

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