Рулетики из болгарского перца с крем-сыром – идеальная закуска для праздничного стола на Пасху. Готовится элементарно, а результат вас приятно удивит.

Идея приготовления закуски из болгарского перца опубликована на странице фудблогера diana ovinnikova в Instagram.

Ингредиенты:

сладкий перец каппи – 700 г

сливочный сыр – 180 г

чеснок – 2-3 зубчика

укроп

соль/черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Перец запекать в аэрогриле или духовке при температуре 200 °C 15-18 минут.

2. Переложить в пакет/контейнер на 10 минут.

3. Почистить от кожуры и семян.

4. Для начинки замешать сыр, измельченный чеснок, укроп, соль и перец.

5. На полоски перца выложить начинку.

6. Свернуть в рулетик.

