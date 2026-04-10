Эффектная закуска к Пасхе: как приготовить вкусные рулетики из болгарского перца

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
90
Рулетики из болгарского перца с крем-сыром – идеальная закуска для праздничного стола на Пасху. Готовится элементарно, а результат вас приятно удивит.

Идея приготовления закуски из болгарского перца опубликована на странице фудблогера diana ovinnikova в Instagram.

Ингредиенты:

  • сладкий перец каппи – 700 г
  • сливочный сыр – 180 г
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • укроп
  • соль/черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Перец запекать в аэрогриле или духовке при температуре 200 °C 15-18 минут.

2. Переложить в пакет/контейнер на 10 минут.

3. Почистить от кожуры и семян.

4. Для начинки замешать сыр, измельченный чеснок, укроп, соль и перец.

5. На полоски перца выложить начинку.

6. Свернуть в рулетик.

