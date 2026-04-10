Эффектная закуска к Пасхе: как приготовить вкусные рулетики из болгарского перца
Рулетики из болгарского перца с крем-сыром – идеальная закуска для праздничного стола на Пасху. Готовится элементарно, а результат вас приятно удивит.
Идея приготовления закуски из болгарского перца опубликована на странице фудблогера diana ovinnikova в Instagram.
Ингредиенты:
- сладкий перец каппи – 700 г
- сливочный сыр – 180 г
- чеснок – 2-3 зубчика
- укроп
- соль/черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Перец запекать в аэрогриле или духовке при температуре 200 °C 15-18 минут.
2. Переложить в пакет/контейнер на 10 минут.
3. Почистить от кожуры и семян.
4. Для начинки замешать сыр, измельченный чеснок, укроп, соль и перец.
5. На полоски перца выложить начинку.
6. Свернуть в рулетик.
