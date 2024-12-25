Эффектная закуска "Мандаринки" для праздничного стола: блюдо, которое поразит всех
Если речь идет о мандаринах на новогоднем столе, на ум сразу приходят фрукты. Но такое название имеет также вкусный салат. Он очень похож на цитрусы, но внутри, вместо сладких долек, курица, майонез и ананас.
Идея приготовления новогодней закуски "Мандаринки" опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Блюдо очень эффектное, но ингредиенты для него понадобятся элементарные.
Ингредиенты:
- куриное филе – 250 г
- ананас консервированный – 200 г
- яйца – 2 шт.
- сыр твердый – 100 г
- плавленые сырки – 2 шт.
- специи
- чеснок – 2 зубчика
- майонез
- морковь – 3 шт.
Способ приготовления:
1. Отварить куриное филе, морковь и яйца.
2. Нарезать куриное филе, добавить ананас.
3. Натереть плавленые сырки, твердый сыр.
4. Добавить чеснок, специи и заправить майонезом.
5. Отварную морковь натереть, отжать сок.
6. На пищевую пленку выложить 1 столовую ложку моркови.
7. Туда же положить начинку и завернуть.
8. Поставить в холодильник для стабилизации.
9. В конце украсить перчиком и выложить зелень на тарелку.
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