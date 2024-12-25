Эффектная закуска "Мандаринки" для праздничного стола: блюдо, которое поразит всех

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Эффектная закуска 'Мандаринки' для праздничного стола: блюдо, которое поразит всех

Если речь идет о мандаринах на новогоднем столе, на ум сразу приходят фрукты. Но такое название имеет также вкусный салат. Он очень похож на цитрусы, но внутри, вместо сладких долек, курица, майонез и ананас.

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Идея приготовления новогодней закуски "Мандаринки" опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Блюдо очень эффектное, но ингредиенты для него понадобятся элементарные.

Эффектная закуска ''Мандаринки'' для праздничного стола: блюдо, которое поразит всех

Ингредиенты:

  • куриное филе – 250 г
  • ананас консервированный – 200 г
  • яйца – 2 шт.
  • сыр твердый – 100 г
  • плавленые сырки – 2 шт.
  • специи
  • чеснок – 2 зубчика
  • майонез
  • морковь – 3 шт.

Способ приготовления:

Эффектная закуска ''Мандаринки'' для праздничного стола: блюдо, которое поразит всех

1. Отварить куриное филе, морковь и яйца.

2. Нарезать куриное филе, добавить ананас.

Эффектная закуска ''Мандаринки'' для праздничного стола: блюдо, которое поразит всех

3. Натереть плавленые сырки, твердый сыр.

4. Добавить чеснок, специи и заправить майонезом.

Эффектная закуска ''Мандаринки'' для праздничного стола: блюдо, которое поразит всех

5. Отварную морковь натереть, отжать сок.

6. На пищевую пленку выложить 1 столовую ложку моркови.

Эффектная закуска ''Мандаринки'' для праздничного стола: блюдо, которое поразит всех

7. Туда же положить начинку и завернуть.

8. Поставить в холодильник для стабилизации.

Эффектная закуска ''Мандаринки'' для праздничного стола: блюдо, которое поразит всех

9. В конце украсить перчиком и выложить зелень на тарелку.

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