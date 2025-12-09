Все рецепты
Эффектный салат с чипсами и ананасами для праздничного стола: приготовьте на Новый год
Салат с чипсами – идеальное дополнение к вашему праздничному столу В такие блюдепрекрасно сочетаются ананасы сыр, курица, а также хрустящие снеки. Заправляется все майонезом и выглядит очень эффектно.
Идея приготовления праздничного салата с чипсами опубликована на странице bude smachno razom в Instagram.
Ингредиенты:
- копченая грудка – 100 г
- твердый сыр – 100 г
- консервированные ананасы – 100 г
- сухарики – 100 г
- соль и перец по вкусу
- майонез – 2 ст.л.
- чипсы
- листья салата
Способ приготовления:
1. Курицу, ананасы, твердый сыр нарежьте кубиками.
2. В глубокой миске соедините курицу, ананасы, сыр и сухарики.
3. Добавьте майонез, посолите, поперчите.
4. Осторожно перемешайте.
5. Выложите салат горкой или порционно, украсьте чипсами и зеленью.
