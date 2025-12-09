Салат с чипсами – идеальное дополнение к вашему праздничному столу В такие блюдепрекрасно сочетаются ананасы сыр, курица, а также хрустящие снеки. Заправляется все майонезом и выглядит очень эффектно.

Идея приготовления праздничного салата с чипсами опубликована на странице bude smachno razom в Instagram.

Ингредиенты:

копченая грудка – 100 г

твердый сыр – 100 г

консервированные ананасы – 100 г

сухарики – 100 г

соль и перец по вкусу

майонез – 2 ст.л.

чипсы

листья салата

Способ приготовления:

1. Курицу, ананасы, твердый сыр нарежьте кубиками.

2. В глубокой миске соедините курицу, ананасы, сыр и сухарики.

3. Добавьте майонез, посолите, поперчите.

4. Осторожно перемешайте.

5. Выложите салат горкой или порционно, украсьте чипсами и зеленью.

