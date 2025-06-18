Элементарная клубничная галета из теста фило: ничего не придется вымешивать и раскатывать
Универсальное тесто фило можно использовать для приготовления вкусной клубничной галеты. Вам не придется ничего раскатывать или вымешивать, что значительно экономит время. При этом, у вас получится очень оригинальный и изысканный десерт для семейного чаепития.
Идея приготовления клубничной галеты из теста фило опубликована на странице фудблогера Виктории Чайкивской (vica.chaikivska) в Instagram. Выпекается максимум 30 минут.
Ингредиенты:
- тесто фило – 4 листа
- сливочное масло/масло ГХИ
- сахар
- клубника
- желток
- семена кунжута
Способ приготовления:
1. Листы смазать растопленным маслом или маслом ГХИ.
2. Выложить на противень друг на друга, но чтобы края в разные стороны смотрели, как звездочкой.
3. Сверху выложить начинку.
4. К творогу добавить сахар, немного корицы.
5. Сверху добавить клубнику и сахаром присыпать.
6. Выпекать 30 минут при температуре 200 градусов.
7. Дать остыть.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: