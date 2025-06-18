Универсальное тесто фило можно использовать для приготовления вкусной клубничной галеты. Вам не придется ничего раскатывать или вымешивать, что значительно экономит время. При этом, у вас получится очень оригинальный и изысканный десерт для семейного чаепития.

Идея приготовления клубничной галеты из теста фило опубликована на странице фудблогера Виктории Чайкивской (vica.chaikivska) в Instagram. Выпекается максимум 30 минут.

Ингредиенты:

тесто фило – 4 листа

сливочное масло/масло ГХИ

сахар

клубника

желток

семена кунжута

Способ приготовления:

1. Листы смазать растопленным маслом или маслом ГХИ.

2. Выложить на противень друг на друга, но чтобы края в разные стороны смотрели, как звездочкой.

3. Сверху выложить начинку.

4. К творогу добавить сахар, немного корицы.

5. Сверху добавить клубнику и сахаром присыпать.

6. Выпекать 30 минут при температуре 200 градусов.

7. Дать остыть.

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