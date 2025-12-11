Вкусную и даже полезную намазку на хлеб можно приготовить из моркови. Соедините творог, а также натертые яйца. А для заправки лучше всего использовать сметану.

Идея приготовления быстрой полезной намазки из моркови опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

свежая морковь – 250 г

вареные яйца – 2 шт.

твердый сыр/плавленый сыр – 70 г

чеснок – 2-3 зубчика

сметана/сливочный сыр/ майонез – 3 ст.л.

соль/перец

Способ приготовления:

1. Свежую морковь натереть на мелкой терке.

2. К моркови натереть отваренные яйца.

3. Добавить натертый твердый сыр и чеснок.

4. Заправить сметаной/сливочным сыром.

5. Посолить и поперчить по вкусу.

