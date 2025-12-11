Все рецепты
Элементарная намазка из моркови на хлеб: как приготовить вкусную и полезную закуску
Вкусную и даже полезную намазку на хлеб можно приготовить из моркови. Соедините творог, а также натертые яйца. А для заправки лучше всего использовать сметану.
Идея приготовления быстрой полезной намазки из моркови опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.
Ингредиенты:
- свежая морковь – 250 г
- вареные яйца – 2 шт.
- твердый сыр/плавленый сыр – 70 г
- чеснок – 2-3 зубчика
- сметана/сливочный сыр/ майонез – 3 ст.л.
- соль/перец
Способ приготовления:
1. Свежую морковь натереть на мелкой терке.
2. К моркови натереть отваренные яйца.
3. Добавить натертый твердый сыр и чеснок.
4. Заправить сметаной/сливочным сыром.
5. Посолить и поперчить по вкусу.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: