Вместо магазинной колбасы можно сделать очень вкусные бутерброды с домашней намазкой. Для такого блюда вам понадобится свежая сельдь. Добавьте немного овощей, яйца, специи и просто взбейте все до однородности – получится очень вкусно.

Идея приготовления вкусной намазки из сельди опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

филе сельди – 1 шт. (соленое, без костей)

морковь отварная – 1 шт. (среднего размера)

яйца вареные – 2 шт.

сливочный крем-сыр – 3 ст.л.

соль, перец – по вкусу

хлеб – для подачи

Способ приготовления:

1. Морковь и яйца отварить до готовности.

2. Филе сельди нарезать и переложить в блендер.

3. Посолить и поперчить по вкусу.

4. Добавить сливочный крем-сыр или плавленый сырок.

5. Взбить блендером до однородности или перекрутить в мясорубке.

6. Подавать с черным хлебом.

