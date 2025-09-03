Видео дня
Элементарная намазка из сельди: готовится 15 минут
Вместо магазинной колбасы можно сделать очень вкусные бутерброды с домашней намазкой. Для такого блюда вам понадобится свежая сельдь. Добавьте немного овощей, яйца, специи и просто взбейте все до однородности – получится очень вкусно.
Идея приготовления вкусной намазки из сельди опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.
Ингредиенты:
- филе сельди – 1 шт. (соленое, без костей)
- морковь отварная – 1 шт. (среднего размера)
- яйца вареные – 2 шт.
- сливочный крем-сыр – 3 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
- хлеб – для подачи
Способ приготовления:
1. Морковь и яйца отварить до готовности.
2. Филе сельди нарезать и переложить в блендер.
3. Посолить и поперчить по вкусу.
4. Добавить сливочный крем-сыр или плавленый сырок.
5. Взбить блендером до однородности или перекрутить в мясорубке.
6. Подавать с черным хлебом.
