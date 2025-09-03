Элементарная намазка из сельди: готовится 15 минут

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
375
Элементарная намазка из сельди: готовится 15 минут

Вместо магазинной колбасы можно сделать очень вкусные бутерброды с домашней намазкой. Для такого блюда вам понадобится свежая сельдь. Добавьте немного овощей, яйца, специи и просто взбейте все до однородности – получится очень вкусно.

Видео дня

Идея приготовления вкусной намазки из сельди опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Элементарная намазка из сельди: готовится 15 минут

Ингредиенты:

  • филе сельди – 1 шт. (соленое, без костей)
  • морковь отварная – 1 шт. (среднего размера)
  • яйца вареные – 2 шт.
  • сливочный крем-сыр – 3 ст.л.
  • соль, перец – по вкусу
  • хлеб – для подачи

Способ приготовления:

Элементарная намазка из сельди: готовится 15 минут

1. Морковь и яйца отварить до готовности.

2. Филе сельди нарезать и переложить в блендер.

Элементарная намазка из сельди: готовится 15 минут

3. Посолить и поперчить по вкусу.

Элементарная намазка из сельди: готовится 15 минут

4. Добавить сливочный крем-сыр или плавленый сырок.

Элементарная намазка из сельди: готовится 15 минут

5. Взбить блендером до однородности или перекрутить в мясорубке.

6. Подавать с черным хлебом.

Элементарная намазка из сельди: готовится 15 минут

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты