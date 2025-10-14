Вместо различных магазинных паштетов на хлеб можно приготовить домашнюю свекольную намазку. Овощ для такой закуски можно запечь или отварить, поэтому вся польза сохраняется. Для пикатности добавьте фету и чеснок – получится очень вкусно.

Идея приготовления элементарной свекольной намазки с фетой опубликована на странице фудблогера lenna mazur в Instagram.

Ингредиенты:

свекла – 300 г

сыр Фета – 100 г

чеснок – 1 зубчик

зелень, орехи по желанию

Способ приготовления:

1. Свеклу запечь в духовке.

2. Готовый овощ почистить.

3. Нарезать произвольными кусочками, так же и сыр.

4. Переложить все в измельчитель.

5. Выжать зубчик чеснока и взбить до нужной консистенции.

6. По вкусу можно добавить мелко нарезанную зелень или орехи.

