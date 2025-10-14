Элементарная намазка из свеклы на скорую руку: как приготовить полезную закуску

Элементарная намазка из свеклы на скорую руку: как приготовить полезную закуску

Вместо различных магазинных паштетов на хлеб можно приготовить домашнюю свекольную намазку. Овощ для такой закуски можно запечь или отварить, поэтому вся польза сохраняется. Для пикатности добавьте фету и чеснок – получится очень вкусно.

Идея приготовления элементарной свекольной намазки с фетой опубликована на странице фудблогера lenna mazur в Instagram.

Ингредиенты:

Ингредиенты:

  • свекла – 300 г
  • сыр Фета – 100 г
  • чеснок – 1 зубчик
  • зелень, орехи по желанию

Способ приготовления:

1. Свеклу запечь в духовке.

1. Свеклу запечь в духовке.

2. Готовый овощ почистить.

3. Нарезать произвольными кусочками, так же и сыр.

3. Нарезать произвольными кусочками, так же и сыр.

4. Переложить все в измельчитель.

4. Переложить все в измельчитель.

5. Выжать зубчик чеснока и взбить до нужной консистенции.

6. По вкусу можно добавить мелко нарезанную зелень или орехи.

6. По вкусу можно добавить мелко нарезанную зелень или орехи.

