Элементарная намазка на хлеб из кабачков: как приготовить бюджетную закуску

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Элементарная намазка на хлеб из кабачков: как приготовить бюджетную закуску

Вместо майонеза и колбасы гораздо полезнее будет положить на хлеб кабачковую намазку. Именно сейчас сезон овощей, поэтому блюдо получится очень свежим и питательным. К тому же, очень бюджетно.

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Идея приготовления вкусной кабачковой намазки опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nisenitnitsia в Instagram. Все нужно просто сбить.

Элементарная намазка на хлеб из кабачков: как приготовить бюджетную закуску

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 шт.
  • соль, перец
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • сырок плавленый – 2 шт.
  • укроп

Способ приготовления:

Элементарная намазка на хлеб из кабачков: как приготовить бюджетную закуску

1. Кабачок порезать кубиком.

2. Обжарить на растительном масле, пока он не пустит сок.

Элементарная намазка на хлеб из кабачков: как приготовить бюджетную закуску

3. Посолить, поперчить и в конце выжать чеснок.

Элементарная намазка на хлеб из кабачков: как приготовить бюджетную закуску

4. Помещаем горячий кабачок в чашу блендера, добавляем плавленый творог, укроп и перебиваем.

Элементарная намазка на хлеб из кабачков: как приготовить бюджетную закуску

5. Охладить намазку в холодильнике.

Элементарная намазка на хлеб из кабачков: как приготовить бюджетную закуску

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