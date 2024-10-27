Вместо майонеза и колбасы гораздо полезнее будет положить на хлеб кабачковую намазку. Именно сейчас сезон овощей, поэтому блюдо получится очень свежим и питательным. К тому же, очень бюджетно.

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Идея приготовления вкусной кабачковой намазки опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nisenitnitsia в Instagram. Все нужно просто сбить.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.

соль, перец

чеснок – 1-2 зубчика

сырок плавленый – 2 шт.

укроп

Способ приготовления:

1. Кабачок порезать кубиком.

2. Обжарить на растительном масле, пока он не пустит сок.

3. Посолить, поперчить и в конце выжать чеснок.

4. Помещаем горячий кабачок в чашу блендера, добавляем плавленый творог, укроп и перебиваем.

5. Охладить намазку в холодильнике.

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