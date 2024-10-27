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Элементарная намазка на хлеб из кабачков: как приготовить бюджетную закуску
Вместо майонеза и колбасы гораздо полезнее будет положить на хлеб кабачковую намазку. Именно сейчас сезон овощей, поэтому блюдо получится очень свежим и питательным. К тому же, очень бюджетно.
Идея приготовления вкусной кабачковой намазки опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nisenitnitsia в Instagram. Все нужно просто сбить.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.
- соль, перец
- чеснок – 1-2 зубчика
- сырок плавленый – 2 шт.
- укроп
Способ приготовления:
1. Кабачок порезать кубиком.
2. Обжарить на растительном масле, пока он не пустит сок.
3. Посолить, поперчить и в конце выжать чеснок.
4. Помещаем горячий кабачок в чашу блендера, добавляем плавленый творог, укроп и перебиваем.
5. Охладить намазку в холодильнике.
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