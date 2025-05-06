Намазка – это всегда быстро, сытно и бюджетно. Для блюда можно использовать тунец. Такой продукт не требует термической обработки и прекрасно сочетается с различными ингредиентами.

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Идея приготовления клкмкнатрных гренок с намазкой из тунца опубликована на странице фудблогера Ольги с ником oliakobyk в Instagram. Заправляется майонезом.

Ингредиенты:

тунец

яйца

кукуруза

гренки

зелёный лук

майонез

Способ приготовления:

1. В миску выложить тунец из банки.

2. Добавить кукурузу.

3. Положить натертые отваренные яйца.

4. Хорошо перемешать.

5. Добавить майонез.

6. Выложить полученную намазку на магазинные гренки из пачки или домашние, если вы предварительно их приготовили.

7. Сверху посыпать зеленым луком.

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