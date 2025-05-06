Элементарная намазка с тунцом на гренки: получится очень быстро и вкусно

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
147
Элементарная намазка с тунцом на гренки: получится очень быстро и вкусно

Намазка – это всегда быстро, сытно и бюджетно. Для блюда можно использовать тунец. Такой продукт не требует термической обработки и прекрасно сочетается с различными ингредиентами.

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Идея приготовления клкмкнатрных гренок с намазкой из тунца опубликована на странице фудблогера Ольги с ником oliakobyk в Instagram. Заправляется майонезом.

Элементарная намазка с тунцом на гренки: получится очень быстро и вкусно

Ингредиенты:

  • тунец
  • яйца
  • кукуруза
  • гренки
  • зелёный лук
  • майонез

Способ приготовления:

Элементарная намазка с тунцом на гренки: получится очень быстро и вкусно

1. В миску выложить тунец из банки.

2. Добавить кукурузу.

Элементарная намазка с тунцом на гренки: получится очень быстро и вкусно

3. Положить натертые отваренные яйца.

Элементарная намазка с тунцом на гренки: получится очень быстро и вкусно

4. Хорошо перемешать.

Элементарная намазка с тунцом на гренки: получится очень быстро и вкусно

5. Добавить майонез.

6. Выложить полученную намазку на магазинные гренки из пачки или домашние, если вы предварительно их приготовили.

Элементарная намазка с тунцом на гренки: получится очень быстро и вкусно

7. Сверху посыпать зеленым луком.

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