Элементарная паста с куриным филе для обеда: делимся простым рецептом блюда

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
33
Элементарная паста с куриным филе для обеда: делимся простым рецептом блюда

Вместо классических макарон с отбивными на обед приготовьте изысканную пасту. Очень вкусно добавить курицу, помидоры, а также шпинат. Получится очень питательное блюдо.

Идея приготовления сочной пасты с курицей на обед опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.

Элементарная паста с куриным филе для обеда: делимся простым рецептом блюда

Ингредиенты:

  • филе куриное – 1 шт.
  • помидоры черри – 150 г
  • сыр сливочный – 150 г
  • шпинат – пучок
  • любимая паста – 250 г
  • песто – 2 ст.л.
  • пармезан
  • чеснок – 2 зубчика
  • соль
  • итальянские травы – 1 ч.л
  • паприка – 0,5 ч.л.
  • розмарин – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Элементарная паста с куриным филе для обеда: делимся простым рецептом блюда

1. В одну форму выложить курицу, сливочный сыр, помидоры и шпинат.

2. Добавить специи и по желанию сбрызнуть оливковым маслом.

Элементарная паста с куриным филе для обеда: делимся простым рецептом блюда

3. Поместить в духовку или в мультипечь на 20 минут при температуре 180 градусов.

Элементарная паста с куриным филе для обеда: делимся простым рецептом блюда

4. Тем временем отварить макароны.

Элементарная паста с куриным филе для обеда: делимся простым рецептом блюда

5. После приготовления все смешать, добавить чеснок, песто и пармезан.

6. Шпинат можно добавить сразу или за 5 минут до конца запекания, тогда он будет более сочный.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты