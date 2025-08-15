Вместо классических макарон с отбивными на обед приготовьте изысканную пасту. Очень вкусно добавить курицу, помидоры, а также шпинат. Получится очень питательное блюдо.

Идея приготовления сочной пасты с курицей на обед опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты:

филе куриное – 1 шт.

помидоры черри – 150 г

сыр сливочный – 150 г

шпинат – пучок

любимая паста – 250 г

песто – 2 ст.л.

пармезан

чеснок – 2 зубчика

соль

итальянские травы – 1 ч.л

паприка – 0,5 ч.л.

розмарин – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. В одну форму выложить курицу, сливочный сыр, помидоры и шпинат.

2. Добавить специи и по желанию сбрызнуть оливковым маслом.

3. Поместить в духовку или в мультипечь на 20 минут при температуре 180 градусов.

4. Тем временем отварить макароны.

5. После приготовления все смешать, добавить чеснок, песто и пармезан.

6. Шпинат можно добавить сразу или за 5 минут до конца запекания, тогда он будет более сочный.

