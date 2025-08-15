Элементарная паста с куриным филе для обеда: делимся простым рецептом блюда
Вместо классических макарон с отбивными на обед приготовьте изысканную пасту. Очень вкусно добавить курицу, помидоры, а также шпинат. Получится очень питательное блюдо.
Идея приготовления сочной пасты с курицей на обед опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.
Ингредиенты:
- филе куриное – 1 шт.
- помидоры черри – 150 г
- сыр сливочный – 150 г
- шпинат – пучок
- любимая паста – 250 г
- песто – 2 ст.л.
- пармезан
- чеснок – 2 зубчика
- соль
- итальянские травы – 1 ч.л
- паприка – 0,5 ч.л.
- розмарин – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. В одну форму выложить курицу, сливочный сыр, помидоры и шпинат.
2. Добавить специи и по желанию сбрызнуть оливковым маслом.
3. Поместить в духовку или в мультипечь на 20 минут при температуре 180 градусов.
4. Тем временем отварить макароны.
5. После приготовления все смешать, добавить чеснок, песто и пармезан.
6. Шпинат можно добавить сразу или за 5 минут до конца запекания, тогда он будет более сочный.
