Видео дня
Элементарная закуска из болгарского перца: можно есть уже через час после приготовления
Болгарский перец – отличный ингредиент для фарширования, салата, а также основа для самостоятельной закуски. Блюдо будет отличным дополнением к любому мясу и каше. А есть можно уже через час.
Идея приготовления бюджетной закуски из болгарского перца опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann food в Instagram. Потребуется несколько простых ингредиентов.
Ингредиенты:
- перец белозвезда – 1 кг.
- укроп
- соль – 1 ч.л. (или по желанию)
- уксус – 1 ст.л.
- чеснок – 1-2 зубчика
- масло – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Перец запекать в духовке 20 минут при температуре 180 градусов.
2. Вынуть и выложить в кастрюлю.
3. Оставить на 10-20 минут.
4. Почистить от кожуры, нарезать на большие кусочки.
5. Добавить специи, чеснок, растительное масло и зелень.
6. Можно поставить на час в холодильник, чтобы лучше промариновать.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: