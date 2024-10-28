Элементарная закуска из болгарского перца: можно есть уже через час после приготовления

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
642
Элементарная закуска из болгарского перца: можно есть уже через час после приготовления

Болгарский перец – отличный ингредиент для фарширования, салата, а также основа для самостоятельной закуски. Блюдо будет отличным дополнением к любому мясу и каше. А есть можно уже через час.

Видео дня

Идея приготовления бюджетной закуски из болгарского перца опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann food в Instagram. Потребуется несколько простых ингредиентов.

Элементарная закуска из болгарского перца: можно есть уже через час после приготовления

Ингредиенты:

  • перец белозвезда – 1 кг.
  • укроп
  • соль – 1 ч.л. (или по желанию)
  • уксус – 1 ст.л.
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Элементарная закуска из болгарского перца: можно есть уже через час после приготовления

1. Перец запекать в духовке 20 минут при температуре 180 градусов.

2. Вынуть и выложить в кастрюлю.

Элементарная закуска из болгарского перца: можно есть уже через час после приготовления

3. Оставить на 10-20 минут.

Элементарная закуска из болгарского перца: можно есть уже через час после приготовления

4. Почистить от кожуры, нарезать на большие кусочки.

Элементарная закуска из болгарского перца: можно есть уже через час после приготовления

5. Добавить специи, чеснок, растительное масло и зелень.

Элементарная закуска из болгарского перца: можно есть уже через час после приготовления

6. Можно поставить на час в холодильник, чтобы лучше промариновать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты