Болгарский перец – отличный ингредиент для фарширования, салата, а также основа для самостоятельной закуски. Блюдо будет отличным дополнением к любому мясу и каше. А есть можно уже через час.

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Идея приготовления бюджетной закуски из болгарского перца опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann food в Instagram. Потребуется несколько простых ингредиентов.

Ингредиенты:

перец белозвезда – 1 кг.

укроп

соль – 1 ч.л. (или по желанию)

уксус – 1 ст.л.

чеснок – 1-2 зубчика

масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Перец запекать в духовке 20 минут при температуре 180 градусов.

2. Вынуть и выложить в кастрюлю.

3. Оставить на 10-20 минут.

4. Почистить от кожуры, нарезать на большие кусочки.

5. Добавить специи, чеснок, растительное масло и зелень.

6. Можно поставить на час в холодильник, чтобы лучше промариновать.

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