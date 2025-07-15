Вместо разнообразных намазок и колбасных изделий приготовьте вкусную закуску из болгарского перца на бутерброды. Овощи для такого блюда нужно просто запечь. Получится очень питательно и вкусно.

Идея приготовления закуски из запеченного болгарского перца опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia cooking в Instagram. Понадобится всего несколько простых ингредиентов.

Ингредиенты:

перец болгарский – 3 шт.

маслины – 15 шт.

лук фиолетовый – 1 шт.

сливочный сыр – 2 ст.л.

лимонный сок и соль – по вкусу

пучок зелени

Способ приготовления:

1. Перцы запечь.

2. Очистить от семян и пленки.

3. Нарезать на полоски.

4. Немного охладить.

5. Добавить маслины, лук зелень, сыр лимонный сок и соль.

6. Хорошо перемешать.

7. Очень вкусно подавать на гренках.

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