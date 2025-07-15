Элементарная закуска из болгарского перца на бутерброды: вместо разнообразных намазок и колбасы

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
687
Элементарная закуска из болгарского перца на бутерброды: вместо разнообразных намазок и колбасы

Вместо разнообразных намазок и колбасных изделий приготовьте вкусную закуску из болгарского перца на бутерброды. Овощи для такого блюда нужно просто запечь. Получится очень питательно и вкусно.

Идея приготовления закуски из запеченного болгарского перца опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia cooking в Instagram. Понадобится всего несколько простых ингредиентов.

Элементарная закуска из болгарского перца на бутерброды: вместо разнообразных намазок и колбасы

Ингредиенты:

  • перец болгарский – 3 шт.
  • маслины – 15 шт.
  • лук фиолетовый – 1 шт.
  • сливочный сыр – 2 ст.л.
  • лимонный сок и соль – по вкусу
  • пучок зелени

Способ приготовления:

Элементарная закуска из болгарского перца на бутерброды: вместо разнообразных намазок и колбасы

1. Перцы запечь.

2. Очистить от семян и пленки.

Элементарная закуска из болгарского перца на бутерброды: вместо разнообразных намазок и колбасы

3. Нарезать на полоски.

Элементарная закуска из болгарского перца на бутерброды: вместо разнообразных намазок и колбасы

4. Немного охладить.

5. Добавить маслины, лук зелень, сыр лимонный сок и соль.

Элементарная закуска из болгарского перца на бутерброды: вместо разнообразных намазок и колбасы

6. Хорошо перемешать.

7. Очень вкусно подавать на гренках.

Элементарная закуска из болгарского перца на бутерброды: вместо разнообразных намазок и колбасы

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