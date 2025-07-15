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Элементарная закуска из болгарского перца на бутерброды: вместо разнообразных намазок и колбасы
Вместо разнообразных намазок и колбасных изделий приготовьте вкусную закуску из болгарского перца на бутерброды. Овощи для такого блюда нужно просто запечь. Получится очень питательно и вкусно.
Идея приготовления закуски из запеченного болгарского перца опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia cooking в Instagram. Понадобится всего несколько простых ингредиентов.
Ингредиенты:
- перец болгарский – 3 шт.
- маслины – 15 шт.
- лук фиолетовый – 1 шт.
- сливочный сыр – 2 ст.л.
- лимонный сок и соль – по вкусу
- пучок зелени
Способ приготовления:
1. Перцы запечь.
2. Очистить от семян и пленки.
3. Нарезать на полоски.
4. Немного охладить.
5. Добавить маслины, лук зелень, сыр лимонный сок и соль.
6. Хорошо перемешать.
7. Очень вкусно подавать на гренках.
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