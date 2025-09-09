Элементарная закуска из запеченного болгарского перца: очень вкусно на бутербродах

Элементарная закуска из запеченного болгарского перца: очень вкусно на бутербродах

Пока продолжается сезон болгарского перца – успейте приготовить вкусную и бюджетную закуску. Овощ для такого рецепта нужно запечь, а затем замариновать – результат вас приятно удивит.

Идея приготовления вкусной закуски из перцев опубликована на странице фудблогера mama verchyk в Instagram.

Элементарная закуска из запеченного болгарского перца: очень вкусно на бутербродах

Ингредиенты:

  • перец сладкий – 4 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • зелень (укроп или петрушка)
  • соевый соус – 2 ст.л.
  • горчица – 1 ч.л.
  • масло – 2 ст.л.
  • сыр фета

Способ приготовления:

Элементарная закуска из запеченного болгарского перца: очень вкусно на бутербродах

1. Запечь перцы до черноты при температуре 180 градусов 35-40 минут.

2. Накрываем миску пищевой пленкой.

Элементарная закуска из запеченного болгарского перца: очень вкусно на бутербродах

3. Оставить охлаждаться (так легко будет сниматься кожура с перцев).

Элементарная закуска из запеченного болгарского перца: очень вкусно на бутербродах

4. Снять кожицу, убрать зернышки и нарезать перцы полосками.

Элементарная закуска из запеченного болгарского перца: очень вкусно на бутербродах

5. Добавить чеснок, зелень, горчицу, соевый соус и масло. Перемешать.

Элементарная закуска из запеченного болгарского перца: очень вкусно на бутербродах

6. Добавить еще кусочки сыра.

7. Подавать на гренках.

