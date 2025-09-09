Видео дня
Элементарная закуска из запеченного болгарского перца: очень вкусно на бутербродах
Пока продолжается сезон болгарского перца – успейте приготовить вкусную и бюджетную закуску. Овощ для такого рецепта нужно запечь, а затем замариновать – результат вас приятно удивит.
Идея приготовления вкусной закуски из перцев опубликована на странице фудблогера mama verchyk в Instagram.
Ингредиенты:
- перец сладкий – 4 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- зелень (укроп или петрушка)
- соевый соус – 2 ст.л.
- горчица – 1 ч.л.
- масло – 2 ст.л.
- сыр фета
Способ приготовления:
1. Запечь перцы до черноты при температуре 180 градусов 35-40 минут.
2. Накрываем миску пищевой пленкой.
3. Оставить охлаждаться (так легко будет сниматься кожура с перцев).
4. Снять кожицу, убрать зернышки и нарезать перцы полосками.
5. Добавить чеснок, зелень, горчицу, соевый соус и масло. Перемешать.
6. Добавить еще кусочки сыра.
7. Подавать на гренках.
