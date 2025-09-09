Пока продолжается сезон болгарского перца – успейте приготовить вкусную и бюджетную закуску. Овощ для такого рецепта нужно запечь, а затем замариновать – результат вас приятно удивит.

Идея приготовления вкусной закуски из перцев опубликована на странице фудблогера mama verchyk в Instagram.

Ингредиенты:

перец сладкий – 4 шт.

чеснок – 2 зубчика

зелень (укроп или петрушка)

соевый соус – 2 ст.л.

горчица – 1 ч.л.

масло – 2 ст.л.

сыр фета

Способ приготовления:

1. Запечь перцы до черноты при температуре 180 градусов 35-40 минут.

2. Накрываем миску пищевой пленкой.

3. Оставить охлаждаться (так легко будет сниматься кожура с перцев).

4. Снять кожицу, убрать зернышки и нарезать перцы полосками.

5. Добавить чеснок, зелень, горчицу, соевый соус и масло. Перемешать.

6. Добавить еще кусочки сыра.

7. Подавать на гренках.

