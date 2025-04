Бутерброды со шпротами – классическая закуска для празднований. Поэтому удачной идеей будет приготовить такое блюдо и на Пасху. Вместо обычного масла хлеб можно смазать намазкой на основе сыра с чесноком – так будет значительно вкуснее.

Идея приготовления элементарных бутербродов со шпротами для Пасхального стола опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook with me at home в Instagram. Потребуется минимум ингредиентов.

Ингредиенты:

плавленый сырок – 2 шт.

чеснок – 3 зубчика

маринованный огурец – 4 шт.

укроп – пучок

шпроты

черный хлеб

Способ приготовления:

1. Укроп помыть, обобрать от грубых стеблей, несколько веточек отложить для украшения.

2. В чашу блендера выложить порезанные небольшие огурцы, чеснок, сливочные плавленые творожки, укроп.

3. Измельчить в однородную пасту.

4. Черный хлеб порезать, смазать смесью.

5. Сверху выложить рыбу, кружочки огурца и украсить веточкой укропа.

