Элементарные бутерброды со шпротами для Пасхального стола: готовятся за считанные минуты
Бутерброды со шпротами – классическая закуска для празднований. Поэтому удачной идеей будет приготовить такое блюдо и на Пасху. Вместо обычного масла хлеб можно смазать намазкой на основе сыра с чесноком – так будет значительно вкуснее.
Идея приготовления элементарных бутербродов со шпротами для Пасхального стола опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook with me at home в Instagram. Потребуется минимум ингредиентов.
Ингредиенты:
- плавленый сырок – 2 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- маринованный огурец – 4 шт.
- укроп – пучок
- шпроты
- черный хлеб
Способ приготовления:
1. Укроп помыть, обобрать от грубых стеблей, несколько веточек отложить для украшения.
2. В чашу блендера выложить порезанные небольшие огурцы, чеснок, сливочные плавленые творожки, укроп.
3. Измельчить в однородную пасту.
4. Черный хлеб порезать, смазать смесью.
5. Сверху выложить рыбу, кружочки огурца и украсить веточкой укропа.
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