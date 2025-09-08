Видео дня
Элементарные пирожные, которые не придется выпекать: готовятся за считанные минуты
Вкусные пирожные к чаю можно приготовить даже без выпекания. Для такого десерта вам понадобится обычное печенье. Сделайте на основе него эластичное тесто, сформируйте изделия и поставьте в холодильник на застывание.
Идея приготовления быстрых пирожных из печенья без выпекания опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- печенье песочное – 200 г
- сливочное масло – 40 г
- грецкие орехи – 50 г
- какао – 3 ст.л.
- сгущенное молоко 5 ст.л.
- орехи и шоколад для украшения
- ром – по желанию
Способ приготовления:
1. Орехи взбить блендером.
2. Измельчить печенье.
3. Соединить все ингредиенты.
4. Сформировать колбаски.
5. Отправить в холодильник на 20 минут.
6. Достать, украсить по желанию шоколадом (можно даже полностью окунуть).
7. Положить орешек и поместить в морозилку еще на минут 10.