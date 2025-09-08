Вкусные пирожные к чаю можно приготовить даже без выпекания. Для такого десерта вам понадобится обычное печенье. Сделайте на основе него эластичное тесто, сформируйте изделия и поставьте в холодильник на застывание.

Идея приготовления быстрых пирожных из печенья без выпекания опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.

Ингредиенты:

печенье песочное – 200 г

сливочное масло – 40 г

грецкие орехи – 50 г

какао – 3 ст.л.

сгущенное молоко 5 ст.л.

орехи и шоколад для украшения

ром – по желанию

Способ приготовления:

1. Орехи взбить блендером.

2. Измельчить печенье.

3. Соединить все ингредиенты.

4. Сформировать колбаски.

5. Отправить в холодильник на 20 минут.

6. Достать, украсить по желанию шоколадом (можно даже полностью окунуть).

7. Положить орешек и поместить в морозилку еще на минут 10.