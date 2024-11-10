Элементарные соленые оладьи с сыром и колбасой: на чем приготовить

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
1 минута
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Элементарные соленые оладьи с сыром и колбасой: на чем приготовить

Вместо пиццы гораздо проще будет приготовить элементарные оладьи с сыром и колбасой. Для основания вам понадобится обычный кефир. Нужно только сделать достаточно густое тесто и поджарить изделия на сковороде.

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Идея приготовления бюджетных оладий с сыром и колбасой на кефире опубликована на странице фудблогера Инны Рузяк (innaruziak) в Instagram. Сыр нужно натереть, а колбасу порезать на кусочки.

Элементарные соленые оладьи с сыром и колбасой: на чем приготовить

Ингредиенты:

  • кефир – 0,5 л
  • сода – 0,5 ч.л.
  • соль – 0,5 ч.л.
  • яйцо – 1 шт.
  • мука – 400 г (ориентируйтесь и в процессе приготовления)
  • сыр твердый, колбаса

Способ приготовления:

Элементарные соленые оладьи с сыром и колбасой: на чем приготовить

1. В кефир добавить соду.

2. Хорошо размешать.

Элементарные соленые оладьи с сыром и колбасой: на чем приготовить

3. Потом добавить соль, яйцо и постепенно муку.

4. Это все хорошо перемешать.

Элементарные соленые оладьи с сыром и колбасой: на чем приготовить

5. Добавить сыр и колбасу.

Элементарные соленые оладьи с сыром и колбасой: на чем приготовить

6. Обжаривать на растительном масле на среднем огне.

7. Сразу выкладывать на салфетку, чтобы впиталось лишнее масло.

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