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Элементарные соленые оладьи с сыром и колбасой: на чем приготовить
Вместо пиццы гораздо проще будет приготовить элементарные оладьи с сыром и колбасой. Для основания вам понадобится обычный кефир. Нужно только сделать достаточно густое тесто и поджарить изделия на сковороде.
Идея приготовления бюджетных оладий с сыром и колбасой на кефире опубликована на странице фудблогера Инны Рузяк (innaruziak) в Instagram. Сыр нужно натереть, а колбасу порезать на кусочки.
Ингредиенты:
- кефир – 0,5 л
- сода – 0,5 ч.л.
- соль – 0,5 ч.л.
- яйцо – 1 шт.
- мука – 400 г (ориентируйтесь и в процессе приготовления)
- сыр твердый, колбаса
Способ приготовления:
1. В кефир добавить соду.
2. Хорошо размешать.
3. Потом добавить соль, яйцо и постепенно муку.
4. Это все хорошо перемешать.
5. Добавить сыр и колбасу.
6. Обжаривать на растительном масле на среднем огне.
7. Сразу выкладывать на салфетку, чтобы впиталось лишнее масло.
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