Вместо пиццы гораздо проще будет приготовить элементарные оладьи с сыром и колбасой. Для основания вам понадобится обычный кефир. Нужно только сделать достаточно густое тесто и поджарить изделия на сковороде.

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Идея приготовления бюджетных оладий с сыром и колбасой на кефире опубликована на странице фудблогера Инны Рузяк (innaruziak) в Instagram. Сыр нужно натереть, а колбасу порезать на кусочки.

Ингредиенты:

кефир – 0,5 л

сода – 0,5 ч.л.

соль – 0,5 ч.л.

яйцо – 1 шт.

мука – 400 г (ориентируйтесь и в процессе приготовления)

сыр твердый, колбаса

Способ приготовления:

1. В кефир добавить соду.

2. Хорошо размешать.

3. Потом добавить соль, яйцо и постепенно муку.

4. Это все хорошо перемешать.

5. Добавить сыр и колбасу.

6. Обжаривать на растительном масле на среднем огне.

7. Сразу выкладывать на салфетку, чтобы впиталось лишнее масло.

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