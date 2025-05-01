Жареные пирожки – отличный вариант сытного ужина. Для основания можно использовать кисломолочный творог в сочетании с сыром и зеленью. Также добавьте отварные яйца – получится очень вкусно.

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Идея приготовления ленивых пирожков из кисломолочного сыра на ужин опубликована на странице фудблогера Анастасии Мудрой (nastia mudra) в Instagram. Жарятся очень быстро.

Ингредиенты для пирожков:

кисломолочный творог – 180 г

яйца

вареные яйца – 2 шт.

зеленый лук

сыр твердый

масло – 5 г

Способ приготовления:

1. Нарезать зеленый лук и вареные яйца.

2. Совместить все ингредиенты.

3. Добавить соль и любимые специи.

4. Влажными руками сформировать пирожки.

5. Обжарить на сковороде под крышкой до золотистой коринки с обеих сторон

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