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Элементарные творожные пирожки для сытного ужина: делимся простым рецептом
Жареные пирожки – отличный вариант сытного ужина. Для основания можно использовать кисломолочный творог в сочетании с сыром и зеленью. Также добавьте отварные яйца – получится очень вкусно.
Идея приготовления ленивых пирожков из кисломолочного сыра на ужин опубликована на странице фудблогера Анастасии Мудрой (nastia mudra) в Instagram. Жарятся очень быстро.
Ингредиенты для пирожков:
- кисломолочный творог – 180 г
- яйца
- вареные яйца – 2 шт.
- зеленый лук
- сыр твердый
- масло – 5 г
Способ приготовления:
1. Нарезать зеленый лук и вареные яйца.
2. Совместить все ингредиенты.
3. Добавить соль и любимые специи.
4. Влажными руками сформировать пирожки.
5. Обжарить на сковороде под крышкой до золотистой коринки с обеих сторон
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