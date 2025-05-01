Элементарные творожные пирожки для сытного ужина: делимся простым рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
162
Элементарные творожные пирожки для сытного ужина: делимся простым рецептом

Жареные пирожки – отличный вариант сытного ужина. Для основания можно использовать кисломолочный творог в сочетании с сыром и зеленью. Также добавьте отварные яйца – получится очень вкусно.

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Идея приготовления ленивых пирожков из кисломолочного сыра на ужин опубликована на странице фудблогера Анастасии Мудрой (nastia mudra) в Instagram. Жарятся очень быстро.

Элементарные творожные пирожки для сытного ужина: делимся простым рецептом

Ингредиенты для пирожков:

  • кисломолочный творог – 180 г
  • яйца
  • вареные яйца – 2 шт.
  • зеленый лук
  • сыр твердый
  • масло – 5 г

Способ приготовления:

Элементарные творожные пирожки для сытного ужина: делимся простым рецептом

1. Нарезать зеленый лук и вареные яйца.

Элементарные творожные пирожки для сытного ужина: делимся простым рецептом

2. Совместить все ингредиенты.

Элементарные творожные пирожки для сытного ужина: делимся простым рецептом

3. Добавить соль и любимые специи.

4. Влажными руками сформировать пирожки.

Элементарные творожные пирожки для сытного ужина: делимся простым рецептом

5. Обжарить на сковороде под крышкой до золотистой коринки с обеих сторон

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