Элементарный чизкейк с жидкой начинкой: как приготовить в домашних условиях
Вы очень быстро приготовите вкусный чизкейк с жидкой творожной начинкой. Для основы можно сделать песочное тесто. Выпекается такой десерт очень быстро.
Идея приготовления воздушного чизкейка на песочном тесте опубликована на странице фудблогера danilchenko 77 в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- мука – 250 г
- сливочное масло – 100 г
- щепотка соли
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- яйца – 2 шт.
- сахар – 60 г
Ингредиенты для начинки:
- творог – 360 г
- сметана – 150 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 120 г
- крахмал – 25 г
- ваниль
Ингредиенты для топинга:
- смородина – 400 г
- сахар – 50 г
- крахмал – 15 г
Способ приготовления:
1. Муку, соль и разрыхлитель соединить.
2. Добавить сливочное масло и сделать крошку.
3. Отдельно взбить яйца с сахаром и влить в сухие ингредиенты.
4. Замесить тесто и положить в холодильник на 20 минут.
5. В сыр добавить сразу все ингредиенты и взбить блендером.
6. Тесто распределить по форме и залить начинкой.
7. Выпекать 40-50 минут при температуре 180 градусов.
8. Для топинга соединить клубнику с сахаром в довести до кипения.
9. В крахмал добавить три столовые ложки воды и разместить.
10. Влить тоненькой струйкой в клубнику.
11. Постоянно помешивая, подержать на огне еще 2 минуты и охладить.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: