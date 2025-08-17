Вы очень быстро приготовите вкусный чизкейк с жидкой творожной начинкой. Для основы можно сделать песочное тесто. Выпекается такой десерт очень быстро.

Идея приготовления воздушного чизкейка на песочном тесте опубликована на странице фудблогера danilchenko 77 в Instagram.

Ингредиенты для теста:

мука – 250 г

сливочное масло – 100 г

щепотка соли

разрыхлитель – 1 ч.л.

яйца – 2 шт.

сахар – 60 г

Ингредиенты для начинки:

творог – 360 г

сметана – 150 г

яйца – 2 шт.

сахар – 120 г

крахмал – 25 г

ваниль

Ингредиенты для топинга:

смородина – 400 г

сахар – 50 г

крахмал – 15 г

Способ приготовления:

1. Муку, соль и разрыхлитель соединить.

2. Добавить сливочное масло и сделать крошку.

3. Отдельно взбить яйца с сахаром и влить в сухие ингредиенты.

4. Замесить тесто и положить в холодильник на 20 минут.

5. В сыр добавить сразу все ингредиенты и взбить блендером.

6. Тесто распределить по форме и залить начинкой.

7. Выпекать 40-50 минут при температуре 180 градусов.

8. Для топинга соединить клубнику с сахаром в довести до кипения.

9. В крахмал добавить три столовые ложки воды и разместить.

10. Влить тоненькой струйкой в клубнику.

11. Постоянно помешивая, подержать на огне еще 2 минуты и охладить.

