Элементарный чизкейк с жидкой начинкой: как приготовить в домашних условиях

Вы очень быстро приготовите вкусный чизкейк с жидкой творожной начинкой. Для основы можно сделать песочное тесто. Выпекается такой десерт очень быстро.

Идея приготовления воздушного чизкейка на песочном тесте опубликована на странице фудблогера danilchenko 77 в Instagram.

Ингредиенты для теста:

  • мука – 250 г
  • сливочное масло – 100 г
  • щепотка соли
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 60 г

Ингредиенты для начинки:

  • творог – 360 г
  • сметана – 150 г
  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 120 г
  • крахмал – 25 г
  • ваниль

Ингредиенты для топинга:

  • смородина – 400 г
  • сахар – 50 г
  • крахмал – 15 г

Способ приготовления:

1. Муку, соль и разрыхлитель соединить.

2. Добавить сливочное масло и сделать крошку.

3. Отдельно взбить яйца с сахаром и влить в сухие ингредиенты.

4. Замесить тесто и положить в холодильник на 20 минут.

5. В сыр добавить сразу все ингредиенты и взбить блендером.

6. Тесто распределить по форме и залить начинкой.

7. Выпекать 40-50 минут при температуре 180 градусов.

8. Для топинга соединить клубнику с сахаром в довести до кипения.

9. В крахмал добавить три столовые ложки воды и разместить.

10. Влить тоненькой струйкой в клубнику.

11. Постоянно помешивая, подержать на огне еще 2 минуты и охладить.

