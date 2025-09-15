Иногда так хочется приготовить что-то сладкое, но без лишних усилий и долгого стояния у плиты. Именно для таких случаев существуют простые десерты без выпекания, которые выглядят празднично, но готовятся буквально за несколько минут.

Видео дня

Они отлично подходят как к чаепитию в кругу семьи, так и для неожиданно заглянувших гостей. Всего 15 минут, и у вас на столе будет нежный и аппетитный десерт, который покорит с первой ложки.

Идея приготовления элементарного десерта из печенья без выпекания опубликована на странице фудблогера pns anastasia в Instagram.

Ингредиенты:

печенье шоколадное – 1 пачка

крем-сыр – 500 г

сливки (жирность от 33%) – 500 мл.

сахар – 100 г (или больше по вкусу)

молочный шоколад – 200 г

масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Сперва взбейте сливки с крем-сыром и сахаром до густой и устойчивой массы – это будет основной крем.

2. На дно формы выложите тонкий слой крема, разровняйте, затем слой печенья.

3. Далее повторяйте слои: крем, печенье, крем, пока форма не будет полностью заполнена.

4. Отдельно растопите шоколад на водяной бане, добавьте ложку масла и хорошо перемешайте.

5. Залейте шоколадной глазурью верхний слой десерта, разровняйте.

6. По желанию украсьте орехами, ягодами или оставьте без дополнительного декора.

7. Готовый десерт нужно охладить в холодильнике не менее 2-3 часов, чтобы он хорошо пропитался. В результате вы получите нежный, ароматный и очень вкусный тортик без выпекания, который станет вашим любимым быстрым рецептом к чаю.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: