Элементарный, но очень вкусный песочный пирог: пошаговый рецепт
Когда на чаепитии собирается вся семья, важно угостить их вкусным и легким в приготовлении десертом. В таком случае идеально подойдет песочный пирог с вареньем.
Он готовится просто и точно понравится всем. Рецептом такого пирога в Instagram поделилась фудблогер Анна Филь.
Ингредиенты на форму 20х26см
- Мука – 350 гр
- Соль – щепотка
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Масло сливочное – 100 гр
- Сахар – 125 гр
- Ванильный сахар – 1 уп.
- Яйца – 1 шт
- Варенье для начинки
Способ приготовления
1. К муке добавляем соль и разрыхлитель. Перемешиваем.
2. Добавляем холодное масло. Сечем ножом все вместе.
3. Добавляем сахар, ванильный сахар и яйцо. Снова растираем в крошку.
4. Большую половину крошки высыпаем в форму, застеленную пергаментом.
5. Выкладываем начинку и добавляем вторую часть крошки.
6. Отправляем в предварительно разогретую до 180° духовку на 35-40 минут.
7. Готовый пирог оставляем в форме до полного охлаждения.
8. По желанию присыпаем сахарной пудрой.
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