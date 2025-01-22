Элементарный, но очень вкусный песочный пирог: пошаговый рецепт

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Элементарный, но очень вкусный песочный пирог: пошаговый рецепт

Когда на чаепитии собирается вся семья, важно угостить их вкусным и легким в приготовлении десертом. В таком случае идеально подойдет песочный пирог с вареньем.

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Он готовится просто и точно понравится всем. Рецептом такого пирога в Instagram поделилась фудблогер Анна Филь.

Элементарный, но очень вкусный песочный пирог: пошаговый рецепт

Ингредиенты на форму 20х26см

  • Мука – 350 гр
  • Соль – щепотка
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Масло сливочное – 100 гр
  • Сахар – 125 гр
  • Ванильный сахар – 1 уп.
  • Яйца – 1 шт
  • Варенье для начинки

Способ приготовления

1. К муке добавляем соль и разрыхлитель. Перемешиваем.

2. Добавляем холодное масло. Сечем ножом все вместе.

Элементарный, но очень вкусный песочный пирог: пошаговый рецепт

3. Добавляем сахар, ванильный сахар и яйцо. Снова растираем в крошку.

4. Большую половину крошки высыпаем в форму, застеленную пергаментом.

Элементарный, но очень вкусный песочный пирог: пошаговый рецепт

5. Выкладываем начинку и добавляем вторую часть крошки.

6. Отправляем в предварительно разогретую до 180° духовку на 35-40 минут.

Элементарный, но очень вкусный песочный пирог: пошаговый рецепт

7. Готовый пирог оставляем в форме до полного охлаждения.

8. По желанию присыпаем сахарной пудрой.

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