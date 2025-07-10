Элементарный пирог с фаршем на обед: используйте тесто фило для быстрого результата

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
87
Элементарный пирог с фаршем на обед: используйте тесто фило для быстрого результата

Чтобы не тратить много времени на приготовление обеда – используйте тесто фило. В него можно завернуть любую начинку и быстро сделать сытный пирог без заморочки. Отличной идеей будет выложить внутрь фарш.

Идея приготовления сытного пирога из теста фило на обед опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna zelenska в Instagram.

Элементарный пирог с фаршем на обед: используйте тесто фило для быстрого результата

Ингредиенты:

  • тесто фило – 9 листов
  • фарш – 400 г
  • лук – 50 г
  • сыр – 80 г
  • яйца – 3 шт.
  • майонез – 1 ст.л.
  • сливочное масло – 30 г
  • растительное масло – 30 г
  • специи – по вкусу

Способ приготовления:

Элементарный пирог с фаршем на обед: используйте тесто фило для быстрого результата

1. К фаршу добавить лук и специи.

2. Все перемешать.

Элементарный пирог с фаршем на обед: используйте тесто фило для быстрого результата

3. На тесто фило выложить фарш.

4. Смазать смесью растительного и сливочного масла.

Элементарный пирог с фаршем на обед: используйте тесто фило для быстрого результата

5. Закрутить в трубочку и сложить в форму.

Элементарный пирог с фаршем на обед: используйте тесто фило для быстрого результата

6. Для заливки смешать яйца, майонез и сыр

Элементарный пирог с фаршем на обед: используйте тесто фило для быстрого результата

7. Залить тесто массой и все запечь.

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