Чтобы не тратить много времени на приготовление обеда – используйте тесто фило. В него можно завернуть любую начинку и быстро сделать сытный пирог без заморочки. Отличной идеей будет выложить внутрь фарш.

Идея приготовления сытного пирога из теста фило на обед опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

тесто фило – 9 листов

фарш – 400 г

лук – 50 г

сыр – 80 г

яйца – 3 шт.

майонез – 1 ст.л.

сливочное масло – 30 г

растительное масло – 30 г

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить лук и специи.

2. Все перемешать.

3. На тесто фило выложить фарш.

4. Смазать смесью растительного и сливочного масла.

5. Закрутить в трубочку и сложить в форму.

6. Для заливки смешать яйца, майонез и сыр

7. Залить тесто массой и все запечь.

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