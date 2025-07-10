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Элементарный пирог с фаршем на обед: используйте тесто фило для быстрого результата
Чтобы не тратить много времени на приготовление обеда – используйте тесто фило. В него можно завернуть любую начинку и быстро сделать сытный пирог без заморочки. Отличной идеей будет выложить внутрь фарш.
Идея приготовления сытного пирога из теста фило на обед опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna zelenska в Instagram.
Ингредиенты:
- тесто фило – 9 листов
- фарш – 400 г
- лук – 50 г
- сыр – 80 г
- яйца – 3 шт.
- майонез – 1 ст.л.
- сливочное масло – 30 г
- растительное масло – 30 г
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить лук и специи.
2. Все перемешать.
3. На тесто фило выложить фарш.
4. Смазать смесью растительного и сливочного масла.
5. Закрутить в трубочку и сложить в форму.
6. Для заливки смешать яйца, майонез и сыр
7. Залить тесто массой и все запечь.
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