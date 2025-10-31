Скумбрия с овощами – простое, но всегда удачное решение для вкусного ужина. Рыба получается нежной, ароматной и сочной, а овощи приобретают особый вкус, пропитываясь ее соками. Для приготовления не нужно никаких сложных ингредиентов или кулинарных навыков – все блюдо готовится буквально за несколько минут подготовки. Такой вариант прекрасно подходит как для обычного обеда, так и для праздничного стола.

Идея приготовления вкусной запеченной скумбрии с овощами опубликована на странице фудблогера valway ka в Instagram.

Ингредиенты:

скумбрия – 1-2 рыбы

лук – 1-2 шт.

помидоры – 2-3 шт.

соль, перец – по вкусу

растительное масло – для поливки

Способ приготовления:

1. Скумбрию очистите, промойте и нарежьте порционными кусками толщиной около 1,5–2 см.

2. Лук и помидоры нарежьте кольцами.

3. Все ингредиенты посолите, поперчите и слегка перемешайте.

4. В форму для запекания выложите слоями овощи и рыбу.

5. Можно чередовать кольца лука и помидоров между кусочками скумбрии.

6. Полейте все небольшим количеством масла, накройте фольгой.

7. Запекайте в духовке при температуре 180°C в течение 35-40 минут.

8. Затем снимите фольгу и оставьте еще на 10 минут, чтобы образовалась легкая румяная корочка.

