Элементарный рецепт скумбрии с овощами в духовке: получится очень вкусно
Скумбрия с овощами – простое, но всегда удачное решение для вкусного ужина. Рыба получается нежной, ароматной и сочной, а овощи приобретают особый вкус, пропитываясь ее соками. Для приготовления не нужно никаких сложных ингредиентов или кулинарных навыков – все блюдо готовится буквально за несколько минут подготовки. Такой вариант прекрасно подходит как для обычного обеда, так и для праздничного стола.
Идея приготовления вкусной запеченной скумбрии с овощами опубликована на странице фудблогера valway ka в Instagram.
Ингредиенты:
- скумбрия – 1-2 рыбы
- лук – 1-2 шт.
- помидоры – 2-3 шт.
- соль, перец – по вкусу
- растительное масло – для поливки
Способ приготовления:
1. Скумбрию очистите, промойте и нарежьте порционными кусками толщиной около 1,5–2 см.
2. Лук и помидоры нарежьте кольцами.
3. Все ингредиенты посолите, поперчите и слегка перемешайте.
4. В форму для запекания выложите слоями овощи и рыбу.
5. Можно чередовать кольца лука и помидоров между кусочками скумбрии.
6. Полейте все небольшим количеством масла, накройте фольгой.
7. Запекайте в духовке при температуре 180°C в течение 35-40 минут.
8. Затем снимите фольгу и оставьте еще на 10 минут, чтобы образовалась легкая румяная корочка.
