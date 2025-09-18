Пирог со сливами – уютная осенняя выпечка, для которой можно использовать слоеное тесто. С таким рецептом вы значительно сэкономите время и сможете порадовать своих родных вкусным десертом.

Идея приготовления элементарного сливового пирога из слоеного теста опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram.

Ингредиенты:

слоеное бездрожжевое тесто – 500 г

Ингредиенты:

молоко – 200 мл.

желтки яиц – 2 шт.

сахар – 60 г

крахмал – 20 г

ванильный сахар – 1 п

Ингредиенты для начинки ягодной/фруктовой:

сливы (или др.) – 600 г

сахар – 100 г

крахмал – 20 г

вода – 30 мл. (если ягоды замороженные то воды не надо).

Способ приготовления:

1. Тесто разморозить, раскатать и сформировать бортики.

2. Для крема все перечисленные ингредиенты смешать и заварить в сотейнике до загустения. Дать остыть.

3. Для начинки сливы порезать на кусочки и, смешав со всеми остальными ингредиентами, тоже заварить на плите до загустения.

4. Выложить на тесто сначала крем, далее сливовую начинку и поставить в разогретую духовку.

5. Выпекать при температуре 175 градусов 30 минут.

