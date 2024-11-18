Чаще всего салаты со свеклой готовят именно в осенне-зимний период. Такой овощ достаточно просто отварить и порезать. Плод сохранит все полезные компоненты, только не нужно портить его майонезными заправками.

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Идея приготовления полезного салата со свеклой за несколько минут опубликована на странице фудблогера Яны с ником yanni.cooking в Instagram. Вам понадобится всего 5 простых компонентов.

Ингредиенты:

свекла среднего размера – 1 шт.

яйца – 3 шт.

твердый творог – 100-150 г

сметана для заправки

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Свеклу отварить.

2. Нетереть на крупной терке.

3. Яйца отварить.

4. Также натереть.

5. Добавить сметану и соль.

6. Хорошо перемешать.

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