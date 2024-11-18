Элементарный свекольный салат без майонеза: готовится максимум 15 минут

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Элементарный свекольный салат без майонеза: готовится максимум 15 минут

Чаще всего салаты со свеклой готовят именно в осенне-зимний период. Такой овощ достаточно просто отварить и порезать. Плод сохранит все полезные компоненты, только не нужно портить его майонезными заправками.

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Идея приготовления полезного салата со свеклой за несколько минут опубликована на странице фудблогера Яны с ником yanni.cooking в Instagram. Вам понадобится всего 5 простых компонентов.

Элементарный свекольный салат без майонеза: готовится максимум 15 минут

Ингредиенты:

  • свекла среднего размера – 1 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • твердый творог – 100-150 г
  • сметана для заправки
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

Элементарный свекольный салат без майонеза: готовится максимум 15 минут

1. Свеклу отварить.

2. Нетереть на крупной терке.

Элементарный свекольный салат без майонеза: готовится максимум 15 минут

3. Яйца отварить.

4. Также натереть.

Элементарный свекольный салат без майонеза: готовится максимум 15 минут

5. Добавить сметану и соль.

6. Хорошо перемешать.

Элементарный свекольный салат без майонеза: готовится максимум 15 минут

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