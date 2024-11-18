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Элементарный свекольный салат без майонеза: готовится максимум 15 минут
Чаще всего салаты со свеклой готовят именно в осенне-зимний период. Такой овощ достаточно просто отварить и порезать. Плод сохранит все полезные компоненты, только не нужно портить его майонезными заправками.
Идея приготовления полезного салата со свеклой за несколько минут опубликована на странице фудблогера Яны с ником yanni.cooking в Instagram. Вам понадобится всего 5 простых компонентов.
Ингредиенты:
- свекла среднего размера – 1 шт.
- яйца – 3 шт.
- твердый творог – 100-150 г
- сметана для заправки
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Свеклу отварить.
2. Нетереть на крупной терке.
3. Яйца отварить.
4. Также натереть.
5. Добавить сметану и соль.
6. Хорошо перемешать.
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