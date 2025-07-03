Лаваш – идеальная основа для сытного ужина. Из такого продукта можно сделать очень вкусный и сытный пирог. Вам не придется вымешивать тесто и долго возиться с выпеканием, что значительно экономит время.

Идея приготовления ленивого пирога из лаваша на ужин опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram. Сверху добавьте кунжут.

Ингредиенты:

творог – 350 г

яйца – 3 шт.

соль – по вкусу

молоко – 300 мл.

сыр моцарелла/сулугуни – 250 г

лаваш – 200 г

кунжут – по желанию

Способ приготовления:

1. Творог объединить с яйцами и творогом.

2. Вымешать с помощью венчика, посолить.

3. Влить молоко, добавить натертый сыр, снова перемешать.

4. В конце добавить кусочки лаваша (можно порвать просто руками).

3. Снова мешаем и в форму (кольцо предварительно следует обернуть фольгой).

4. Разровнять, посыпать кунжутом и выпекать при температуре 180 градусов 40-45 мин, до румяности.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: