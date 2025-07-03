Элементарный сырный пирог для ужина: понадобится лаваш
Лаваш – идеальная основа для сытного ужина. Из такого продукта можно сделать очень вкусный и сытный пирог. Вам не придется вымешивать тесто и долго возиться с выпеканием, что значительно экономит время.
Идея приготовления ленивого пирога из лаваша на ужин опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram. Сверху добавьте кунжут.
Ингредиенты:
- творог – 350 г
- яйца – 3 шт.
- соль – по вкусу
- молоко – 300 мл.
- сыр моцарелла/сулугуни – 250 г
- лаваш – 200 г
- кунжут – по желанию
Способ приготовления:
1. Творог объединить с яйцами и творогом.
2. Вымешать с помощью венчика, посолить.
3. Влить молоко, добавить натертый сыр, снова перемешать.
4. В конце добавить кусочки лаваша (можно порвать просто руками).
3. Снова мешаем и в форму (кольцо предварительно следует обернуть фольгой).
4. Разровнять, посыпать кунжутом и выпекать при температуре 180 градусов 40-45 мин, до румяности.
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