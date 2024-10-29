Элементарный торт без духовки: пожарьте коржи просто на сковороде

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Элементарный торт без духовки: пожарьте коржи просто на сковороде

Чтобы сэкономить время и не включать духовку, вкусный торт можно приготовить прямо на сковородке. Нужно сделать однородное и пластичное тесто, которое будет отлично раскатываться. Также приготовьте нежный крем на основе сгущенки.

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Идея приготовления элементарного торта на сковороде опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko 77 в Instagram. Коржи отлично пропитываются.

Элементарный торт без духовки: пожарьте коржи просто на сковороде

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 120 г
  • какао – 30 г
  • щепотка соли
  • сливочное масло – 65 г
  • мед – 2 ст.л.
  • сода – 1 ч.л.
  • мука – 240 г

Ингредиенты для крема:

  • сливки 33% – 400 мл.
  • сгущенка (ириска) – банка

Способ приготовления:

Элементарный торт без духовки: пожарьте коржи просто на сковороде

1. Сахар, какао, мёд, яйца и масло объединить и поставить на огонь.

2. Довести до кипения и снять с огня.

Элементарный торт без духовки: пожарьте коржи просто на сковороде

3. Добавить соду.

4. Подождать, когда масса остынет, добавить муку, вымешивать тесто и разделить на части.

Элементарный торт без духовки: пожарьте коржи просто на сковороде

5. Раскатать лепешки по диаметру сковородки.

6. Обжариваем на сухой сковороде (на среднем огне) с двух сторон примерно по 3 минуты.

Элементарный торт без духовки: пожарьте коржи просто на сковороде

7. Для крема сливки взбить до пиков и добавить банку сгущенки.

Элементарный торт без духовки: пожарьте коржи просто на сковороде

8. Взбивать до однородности.

Элементарный торт без духовки: пожарьте коржи просто на сковороде

9. Смазать коржи.

Элементарный торт без духовки: пожарьте коржи просто на сковороде

10. Отправить в холодильник на ночь.

Элементарный торт без духовки: пожарьте коржи просто на сковороде

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