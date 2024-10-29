Элементарный торт без духовки: пожарьте коржи просто на сковороде
Чтобы сэкономить время и не включать духовку, вкусный торт можно приготовить прямо на сковородке. Нужно сделать однородное и пластичное тесто, которое будет отлично раскатываться. Также приготовьте нежный крем на основе сгущенки.
Идея приготовления элементарного торта на сковороде опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko 77 в Instagram. Коржи отлично пропитываются.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- сахар – 120 г
- какао – 30 г
- щепотка соли
- сливочное масло – 65 г
- мед – 2 ст.л.
- сода – 1 ч.л.
- мука – 240 г
Ингредиенты для крема:
- сливки 33% – 400 мл.
- сгущенка (ириска) – банка
Способ приготовления:
1. Сахар, какао, мёд, яйца и масло объединить и поставить на огонь.
2. Довести до кипения и снять с огня.
3. Добавить соду.
4. Подождать, когда масса остынет, добавить муку, вымешивать тесто и разделить на части.
5. Раскатать лепешки по диаметру сковородки.
6. Обжариваем на сухой сковороде (на среднем огне) с двух сторон примерно по 3 минуты.
7. Для крема сливки взбить до пиков и добавить банку сгущенки.
8. Взбивать до однородности.
9. Смазать коржи.
10. Отправить в холодильник на ночь.
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