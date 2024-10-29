Чтобы сэкономить время и не включать духовку, вкусный торт можно приготовить прямо на сковородке. Нужно сделать однородное и пластичное тесто, которое будет отлично раскатываться. Также приготовьте нежный крем на основе сгущенки.

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Идея приготовления элементарного торта на сковороде опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko 77 в Instagram. Коржи отлично пропитываются.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сахар – 120 г

какао – 30 г

щепотка соли

сливочное масло – 65 г

мед – 2 ст.л.

сода – 1 ч.л.

мука – 240 г

Ингредиенты для крема:

сливки 33% – 400 мл.

сгущенка (ириска) – банка

Способ приготовления:

1. Сахар, какао, мёд, яйца и масло объединить и поставить на огонь.

2. Довести до кипения и снять с огня.

3. Добавить соду.

4. Подождать, когда масса остынет, добавить муку, вымешивать тесто и разделить на части.

5. Раскатать лепешки по диаметру сковородки.

6. Обжариваем на сухой сковороде (на среднем огне) с двух сторон примерно по 3 минуты.

7. Для крема сливки взбить до пиков и добавить банку сгущенки.

8. Взбивать до однородности.

9. Смазать коржи.

10. Отправить в холодильник на ночь.

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