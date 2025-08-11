Чтобы долго не возиться с замешиванием теста для десерта, приготовьте торт "Рафаэлло" без выпекания. Для основы вам понадобятся обычные вафельные коржи, которые нужно смазать нежным кремом – получится очень вкусно и быстро.

Идея приготовления торта "Рафаэлло" за 10 минут опубликована на странице фудблогера bouquet of bruschettas в Instagram.

Ингредиенты:

масло (комнатной температуры) – 60 г

сгущенное молоко – 300 г

творог – 350 г

ванилин

кокосовая стружка – 60 г

коржи вафельные – 7 шт.

орехи – 100 г

Способ приготовления:

1. В миске взбить творог, масло со сгущенкой до однородности.

2. Добавить ванилин и кокосовую стружку. Перемешать.

4. Смазать кремом каждый вафельный корж.

5. На один корж получается где-то 2 ложки крема.

6. Верх украсить кремом и посыпать измельченными орехами.

7. Дать постоять минимум 2 часа, а лучше оставить на ночь.

