Все рецепты
Элементарный торт "Рафаэлло" без выпекания: готовится 10 минут
Чтобы долго не возиться с замешиванием теста для десерта, приготовьте торт "Рафаэлло" без выпекания. Для основы вам понадобятся обычные вафельные коржи, которые нужно смазать нежным кремом – получится очень вкусно и быстро.
Идея приготовления торта "Рафаэлло" за 10 минут опубликована на странице фудблогера bouquet of bruschettas в Instagram.
Ингредиенты:
- масло (комнатной температуры) – 60 г
- сгущенное молоко – 300 г
- творог – 350 г
- ванилин
- кокосовая стружка – 60 г
- коржи вафельные – 7 шт.
- орехи – 100 г
Способ приготовления:
1. В миске взбить творог, масло со сгущенкой до однородности.
2. Добавить ванилин и кокосовую стружку. Перемешать.
4. Смазать кремом каждый вафельный корж.
5. На один корж получается где-то 2 ложки крема.
6. Верх украсить кремом и посыпать измельченными орехами.
7. Дать постоять минимум 2 часа, а лучше оставить на ночь.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: