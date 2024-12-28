Если вы не хотите подавать на новогодний стол классические бутерброды с красной рыбой, стоит задуматься над другими, интересными и более современными рецептами. Этот продукт можно подать совершенно по-новому и так, чтобы внешний вид блюда заинтересовал и просто заставим отведать невероятную закуску.

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Так, например, фудблогер с ником viktoria cooking в Instagram рассказала, как приготовить шпинатный рулет с рыбкой. Блюдо получится яркое и невероятно вкусное.

Ингредиенты для рулета

Шпинат свежий – 150 гр

Мука – 50 гр

Яйца – 3 шт

Соль – щепотка

Ингредиенты для начинки

Сливочный сыр – 200 гр

Слабосоленая рыба – 180 гр

Способ приготовления

1. Свежий шпинат перекладываем в глубокую миску, добавляем желтки и взбиваем блендером в однородность. Добавляем просеянную муку и перемешиваем.

2. К белкам добавляем щепотку соли и взбиваем миксером до стойких пиков.

3. Осторожно в два этапа вводим взбитые белки в шпинатное тесто и перемешиваем силиконовой лопаткой снизу вверх.

4. Перекладываем на противень застеленный пергаментом, хорошо разравниваем и выпекаем при температуре 180 градусов в течение 10-15 мин.

5. Вынимаем из духовки, перекладываем на новый пергамент, а тот, на котором выпекался бисквит, снимаем.

6. Полностью охлаждаем, а затем равномерно смазываем сливочным сыром, выкладываем слабосоленую красную рыбку и плотно закручиваем в рулет.

7.Плотно обматываем пергаментом и оставляем в холодильнике на 1 час.

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