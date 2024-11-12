Если оливье и "Шуба" надоели: какой салат приготовить на Новый год

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Если оливье и 'Шуба' надоели: какой салат приготовить на Новый год

Кухни разных стран мира являются особенными по-своему. В каждой из них лидерство содержит тот или иной продукт, который добавляют в наибольшее количество блюд. Сегодня предлагаем отправиться в гастрономическое путешествие в солнечную Испанию и приготовить одно из традиционных блюд этой страны.

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Фудблогер Эдуард Насыров в своем Instagram рассказал, как приготовить очень простой, но очень вкусный картофельный салат – жемчужину испанской кухни. Он с легкостью заменит надоевшие оливье и "Шубу" за новогодним столом.

Если оливье и ''Шуба'' надоели: какой салат приготовить на Новый год

Ингредиенты

  • Яйца – 4 шт
  • Картофель – 4 шт
  • Маринованные огурцы – 5-6 шт
  • Лук – 1 шт
  • Каперсы – 1 ст.л.
  • Сосиски – 3-4 шт
  • Маслины – ½ стакана

Ингредиенты для соуса

  • Майонез – 100 гр
  • Чеснок – 1 зуб
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Уксус – 2 ст.л.

Способ приготовления

1. Яйца отвариваем на нарезаем кубиком.

Если оливье и ''Шуба'' надоели: какой салат приготовить на Новый год

2. Картошку отвариваем и также нарезаем кубиком.

3. Маринованные огурцы и каперсы мелко нарезаем.

4. Сосиски нарезаем и обжариваем.

Если оливье и ''Шуба'' надоели: какой салат приготовить на Новый год

5. Маслины нарезаем.

6. Все ингредиенты совмещаем в глубокой емкости, перемешиваем.

7. Добавляем соус и снова перемешиваем.

Если оливье и ''Шуба'' надоели: какой салат приготовить на Новый год

8. Отправляем в холодильник на 1 час и подаем на стол.

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