Если оливье и "Шуба" надоели: какой салат приготовить на Новый год
Кухни разных стран мира являются особенными по-своему. В каждой из них лидерство содержит тот или иной продукт, который добавляют в наибольшее количество блюд. Сегодня предлагаем отправиться в гастрономическое путешествие в солнечную Испанию и приготовить одно из традиционных блюд этой страны.
Фудблогер Эдуард Насыров в своем Instagram рассказал, как приготовить очень простой, но очень вкусный картофельный салат – жемчужину испанской кухни. Он с легкостью заменит надоевшие оливье и "Шубу" за новогодним столом.
Ингредиенты
- Яйца – 4 шт
- Картофель – 4 шт
- Маринованные огурцы – 5-6 шт
- Лук – 1 шт
- Каперсы – 1 ст.л.
- Сосиски – 3-4 шт
- Маслины – ½ стакана
Ингредиенты для соуса
- Майонез – 100 гр
- Чеснок – 1 зуб
- Горчица – 1 ч.л.
- Уксус – 2 ст.л.
Способ приготовления
1. Яйца отвариваем на нарезаем кубиком.
2. Картошку отвариваем и также нарезаем кубиком.
3. Маринованные огурцы и каперсы мелко нарезаем.
4. Сосиски нарезаем и обжариваем.
5. Маслины нарезаем.
6. Все ингредиенты совмещаем в глубокой емкости, перемешиваем.
7. Добавляем соус и снова перемешиваем.
8. Отправляем в холодильник на 1 час и подаем на стол.
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