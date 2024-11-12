Кухни разных стран мира являются особенными по-своему. В каждой из них лидерство содержит тот или иной продукт, который добавляют в наибольшее количество блюд. Сегодня предлагаем отправиться в гастрономическое путешествие в солнечную Испанию и приготовить одно из традиционных блюд этой страны.

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Фудблогер Эдуард Насыров в своем Instagram рассказал, как приготовить очень простой, но очень вкусный картофельный салат – жемчужину испанской кухни. Он с легкостью заменит надоевшие оливье и "Шубу" за новогодним столом.

Ингредиенты

Яйца – 4 шт

Картофель – 4 шт

Маринованные огурцы – 5-6 шт

Лук – 1 шт

Каперсы – 1 ст.л.

Сосиски – 3-4 шт

Маслины – ½ стакана

Ингредиенты для соуса

Майонез – 100 гр

Чеснок – 1 зуб

Горчица – 1 ч.л.

Уксус – 2 ст.л.

Способ приготовления

1. Яйца отвариваем на нарезаем кубиком.

2. Картошку отвариваем и также нарезаем кубиком.

3. Маринованные огурцы и каперсы мелко нарезаем.

4. Сосиски нарезаем и обжариваем.

5. Маслины нарезаем.

6. Все ингредиенты совмещаем в глубокой емкости, перемешиваем.

7. Добавляем соус и снова перемешиваем.

8. Отправляем в холодильник на 1 час и подаем на стол.

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