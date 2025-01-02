Если печеночный торт уже надоел: вкусная альтернатива.
Печеночный торт – это классика среди закусок, хорошо знакомая всем с детства. Это блюдо готовили еще наши бабушки, когда хотели удивить гостей изысканным видом и необычным вкусом. Но что делать, если печеночный торт уже надоел?
В таком случае замечательной альтернативой становится печеночный рулет, который изменит ваше представление о готовящейся именно из этого продукта закуске. Рецептом печеночного рулета в Instagram поделилась фудблогер с ником nisenitnitsia.
Ингредиенты для блинов
- Печень куриная – 400 гр
- Яйца – 3 шт
- Соль – 1 ч.л.
- Мука – 4 ст.л.
- Молоко – 400 мл
- Масло растительное – 3 ст.л.
Ингредиенты для начинки
- Лук – 2-3 шт
- Морковь – 2-3 шт
- Майонез
- Плавленый сырок – 2 шт.
- Чеснок – 3-4 зуб
- Соль – ½ ч.л.
Ингредиенты для декора
- Майонез
- грецкий орех
- Укроп
Способ приготовления
1. Готовим блины. Куриную печень перебиваем в блендере.
2. Яйца смешиваем с солью и добавляем в них печень.
3. Добавляем муку, молоко и растительное масло. Тщательно перемешиваем.
4. Обжариваем на сковороде до золотистости с обеих сторон.
5. Готовим начинку. Измельченный лук и морковь обжариваем на сковороде с добавлением масла.
6. В чашу блендера помещаем зажарку, плавленые сырки, чеснок и майонез. Тщательно перебиваем.
7. Формируем рулет. Выкладываем блины так, чтобы половина второго блина заходила на половину первого и так далее.
8. Смазываем блины начинкой и заворачиваем рулет.
9. Обматываем рулет пищевой пленкой и отправляем в холодильник на несколько часов.
10. Готовый рулет обкатываем в смеси измельченной зелени, орехов и майонеза.
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