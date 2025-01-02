Печеночный торт – это классика среди закусок, хорошо знакомая всем с детства. Это блюдо готовили еще наши бабушки, когда хотели удивить гостей изысканным видом и необычным вкусом. Но что делать, если печеночный торт уже надоел?

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В таком случае замечательной альтернативой становится печеночный рулет, который изменит ваше представление о готовящейся именно из этого продукта закуске. Рецептом печеночного рулета в Instagram поделилась фудблогер с ником nisenitnitsia.

Ингредиенты для блинов

Печень куриная – 400 гр

Яйца – 3 шт

Соль – 1 ч.л.

Мука – 4 ст.л.

Молоко – 400 мл

Масло растительное – 3 ст.л.

Ингредиенты для начинки

Лук – 2-3 шт

Морковь – 2-3 шт

Майонез

Плавленый сырок – 2 шт.

Чеснок – 3-4 зуб

Соль – ½ ч.л.

Ингредиенты для декора

Майонез

грецкий орех

Укроп

Способ приготовления

1. Готовим блины. Куриную печень перебиваем в блендере.

2. Яйца смешиваем с солью и добавляем в них печень.

3. Добавляем муку, молоко и растительное масло. Тщательно перемешиваем.

4. Обжариваем на сковороде до золотистости с обеих сторон.

5. Готовим начинку. Измельченный лук и морковь обжариваем на сковороде с добавлением масла.

6. В чашу блендера помещаем зажарку, плавленые сырки, чеснок и майонез. Тщательно перебиваем.

7. Формируем рулет. Выкладываем блины так, чтобы половина второго блина заходила на половину первого и так далее.

8. Смазываем блины начинкой и заворачиваем рулет.

9. Обматываем рулет пищевой пленкой и отправляем в холодильник на несколько часов.

10. Готовый рулет обкатываем в смеси измельченной зелени, орехов и майонеза.

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