Кофе – один из самых популярных напитков, которые пьют и любят во всем мире. Для того, чтобы кофе дольше хранилось и было вкусным, нужно знать некоторые секреты и лайфхаки по хранению кофейных зерен и молотого кофе.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно и где хранить кофейные зерна, чтобы кофе дольше оставались вкусным.

Как долго хранятся кофейные зерна

– Кофе хранится около девяти месяцев или дольше, если его правильно хранить. Однако срок хранения может отличаться в зависимости от способа обжаривания.

– В частности, кофе светлой обжарки может стоить дороже из-за качества зерен, но он и сохраняется дольше.

– Темнее обжарка более насыщенна, но кофейные зерна более склонны к выделению углекислого газа, поскольку они обжаривались дольше.

Как хранить кофейные зерна

Свежесть кофейных зерен может уменьшиться под воздействием света, влаги, температуры и кислорода. Чтобы этого не произошло, храните кофейные зерна должным образом:

– Засыпьте кофе в герметичный контейнер, чтобы сохранить качество и вкус.

– Для хранения следует выбирать керамические или металлические банки. Эти материалы блокируют свет, что также может повлиять на качество кофе.

– Храните кофе в прохладном, темном шкафу, подальше от избытка солнечного света.

Можно ли хранить кофе в холодильнике

Хранить кофе в холодильнике не стоит, поскольку он может впитывать влагу и содержащиеся в воздухе запахи.

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