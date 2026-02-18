Фальшивая икра из сельди: делимся рецептом бюджетной закуски

Екатерина Ягович
Бюджетную и очень вкусную икру на хлеб можно приготовить из сельди. Для такой закуски вам понадобится всего пять ингредиентов. Такой вариант значительно бюджетнее магазинной икры в банках. Подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.

Идея приготовления фальшивой икры из сельди опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

  • филе сельди – 300 г
  • морковь вареная – 150 г
  • плавленый сырок – 2 шт.
  • масло сливочное – 100 г
  • лук по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе сельди перекрутить через мясорубку вместе с сырком и морковью.

2. Далее добавить сливочное размягченное масло.

3. Туда же измельчить лук.

4. Хорошо перемешать.

5. При необходимости добавить соль и другие специи.

