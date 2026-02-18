Бюджетную и очень вкусную икру на хлеб можно приготовить из сельди. Для такой закуски вам понадобится всего пять ингредиентов. Такой вариант значительно бюджетнее магазинной икры в банках. Подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.

Идея приготовления фальшивой икры из сельди опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

филе сельди – 300 г

морковь вареная – 150 г

плавленый сырок – 2 шт.

масло сливочное – 100 г

лук по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе сельди перекрутить через мясорубку вместе с сырком и морковью.

2. Далее добавить сливочное размягченное масло.

3. Туда же измельчить лук.

4. Хорошо перемешать.

5. При необходимости добавить соль и другие специи.

