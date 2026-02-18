Все рецепты
Фальшивая икра из сельди: делимся рецептом бюджетной закуски
Бюджетную и очень вкусную икру на хлеб можно приготовить из сельди. Для такой закуски вам понадобится всего пять ингредиентов. Такой вариант значительно бюджетнее магазинной икры в банках. Подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.
Идея приготовления фальшивой икры из сельди опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.
Ингредиенты:
- филе сельди – 300 г
- морковь вареная – 150 г
- плавленый сырок – 2 шт.
- масло сливочное – 100 г
- лук по вкусу
Способ приготовления:
1. Филе сельди перекрутить через мясорубку вместе с сырком и морковью.
2. Далее добавить сливочное размягченное масло.
3. Туда же измельчить лук.
4. Хорошо перемешать.
5. При необходимости добавить соль и другие специи.
