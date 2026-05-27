Фаршированные бублики: рецепт блюда, родом из детства

Екатерина Ягович
Фаршированные бублики – простое домашнее блюдо, которое многим знакомо еще с детства. Они получаются сочными внутри, с румяной корочкой сверху и нежной мясной начинкой. Такой рецепт отлично подходит для быстрого обеда, сытного перекуса или ужина для всей семьи. Для приготовления нужны доступные продукты, а сам процесс занимает минимум времени. Особенно вкусно подавать бублики горячими сразу после духовки.

Идея приготовления вкусных фаршированных бубликов опубликована на странице фудблогера ira grebin foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

  • бублики – 8-10 шт.
  • молоко для замачивания
  • куриный фарш – 400-500 г
  • соль – по вкусу
  • черный перец – по вкусу
  • лук – 1 шт. или несколько перьев зеленого лука
  • холодная вода – 2-3 ст.л.
  • твердый сыр – 80-100 г
  • яйцо – 1 шт. для смазывания

Способ приготовления:

1. Выложите бублики в глубокую миску и залейте молоком. Периодически переворачивайте их, пока они не станут мягкими, но не потеряют форму.

2. К куриному фаршу добавьте мелко нарезанный лук, соль, черный перец и несколько ложек холодной воды. Хорошо вымешайте массу, чтобы начинка стала более сочной.

3. Застелите противень пергаментом.

4. Каждый бублик аккуратно начините подготовленным фаршем и выложите на противень.

5. Слегка смажьте сверху взбитым яйцом. На каждый бублик положите небольшой кусочек или немного натертого сыра.

6. Разогрейте духовку до 180 градусов.

7. Запекайте бублики примерно 30 минут до румяной корочки и полной готовности фарша.

8. Подавайте блюдо горячим. По желанию сверху можно добавить свежую зелень или любимый соус.

