Фаршированные яйца с вкусной начинкой: рецепт закуски для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,3 т.
Рецепт фаршированных яиц

Фаршированные яйца – очень вкусная и простая в приготовлении закуска, которую сможет приготовить каждый. Начинка для закуски может быть любой, из тех продуктов, которые вы любите.

Кулинарка поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц с вкусной начинкой.

Ингредиенты:

  • яйца вареные
  • майонез
  • специи 
  • крабовые палочки 
  • креветки
  • оливки 

Способ приготовления: 

1. Начинка: перебейте крабовые палочки в блендере, разомните желток. Смешайте и добавьте майонез, перемешайте. 

2. Наполните белки начинкой и сверху добавьте креветки, оливки.

