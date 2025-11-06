Фаршированные яйца – очень вкусная и простая в приготовлении закуска, которую сможет приготовить каждый. Начинка для закуски может быть любой, из тех продуктов, которые вы любите.

Кулинарка поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц с вкусной начинкой.

Ингредиенты:

яйца вареные

майонез

специи

крабовые палочки

креветки

оливки

Способ приготовления:

1. Начинка: перебейте крабовые палочки в блендере, разомните желток. Смешайте и добавьте майонез, перемешайте.

2. Наполните белки начинкой и сверху добавьте креветки, оливки.

