Фаршированные яйца с вкусной начинкой: рецепт закуски для праздничного стола
Фаршированные яйца – очень вкусная и простая в приготовлении закуска, которую сможет приготовить каждый. Начинка для закуски может быть любой, из тех продуктов, которые вы любите.
Кулинарка поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц с вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- яйца вареные
- майонез
- специи
- крабовые палочки
- креветки
- оливки
Способ приготовления:
1. Начинка: перебейте крабовые палочки в блендере, разомните желток. Смешайте и добавьте майонез, перемешайте.
2. Наполните белки начинкой и сверху добавьте креветки, оливки.
