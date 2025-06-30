Именно сейчас время готовить фаршированный перец, потому что овощ свежий и сочный. Для того, чтобы у вас получилось действительно вкусное и изысканное блюдо, в начинку, кроме мяса, нужно добавить несколько простых ингредиентов. Речь идет об овощах, сыре и грибах.

Идея приготовления фаршированных болгарских перцев в духовке опубликована на странице фудблогера Анастасии Панс (pns anastasia) в Instagram. Результат точно поразит ваших родных.

Ингредиенты:

перец болгарский – 4 шт.

лук – 1 шт.

куриное филе – 500 г

грибы – 300 г

яйца – 3 шт.

сыр твердый – 150 г

зелень – пучок

соль, перец – по вкусу

крахмал – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Перцы разрезать на кольца.

2. Вынуть серединку. Срезанные концы не выбрасывать – их нарезать мелким кубиком.

3. На сковородку налить каплю масла, положить мелко нарезанный лук.

4. Две-три минуты тушить и добавить порезанный кубиком перец и грибы.

5. Все тушить вместе, добавить тертый чеснок. Соль, перец по вкусу.

6. Куриное филе нарезать кубиком.

7. В миску отправить тушеные овощи, филе и сыр, порезанный кубиком.

8. Туда же добавить яйца, щепотку соли, перец и немного крахмала.

9. Перемешать. Масса должна быть достаточно густая.

10. Выложить кольца перца на противень, наполнить начинкой до краев.

11. Запекать при температуре 180 градусах 25 минут.

12. Достать из духовки, посыпать зеленью.

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