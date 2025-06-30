Фаршированный перец по-новому: что добавить в начинку для лучшего вкуса

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,2 т.
Фаршированный перец по-новому: что добавить в начинку для лучшего вкуса

Именно сейчас время готовить фаршированный перец, потому что овощ свежий и сочный. Для того, чтобы у вас получилось действительно вкусное и изысканное блюдо, в начинку, кроме мяса, нужно добавить несколько простых ингредиентов. Речь идет об овощах, сыре и грибах.

Идея приготовления фаршированных болгарских перцев в духовке опубликована на странице фудблогера Анастасии Панс (pns anastasia) в Instagram. Результат точно поразит ваших родных.

Фаршированный перец по-новому: что добавить в начинку для лучшего вкуса

Ингредиенты:

  • перец болгарский – 4 шт.
  • лук – 1 шт.
  • куриное филе – 500 г
  • грибы – 300 г
  • яйца – 3 шт.
  • сыр твердый – 150 г
  • зелень – пучок
  • соль, перец – по вкусу
  • крахмал – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Фаршированный перец по-новому: что добавить в начинку для лучшего вкуса

1. Перцы разрезать на кольца.

2. Вынуть серединку. Срезанные концы не выбрасывать – их нарезать мелким кубиком.

Фаршированный перец по-новому: что добавить в начинку для лучшего вкуса

3. На сковородку налить каплю масла, положить мелко нарезанный лук.

4. Две-три минуты тушить и добавить порезанный кубиком перец и грибы.

Фаршированный перец по-новому: что добавить в начинку для лучшего вкуса

5. Все тушить вместе, добавить тертый чеснок. Соль, перец по вкусу.

6. Куриное филе нарезать кубиком.

Фаршированный перец по-новому: что добавить в начинку для лучшего вкуса

7. В миску отправить тушеные овощи, филе и сыр, порезанный кубиком.

8. Туда же добавить яйца, щепотку соли, перец и немного крахмала.

Фаршированный перец по-новому: что добавить в начинку для лучшего вкуса

9. Перемешать. Масса должна быть достаточно густая.

10. Выложить кольца перца на противень, наполнить начинкой до краев.

Фаршированный перец по-новому: что добавить в начинку для лучшего вкуса

11. Запекать при температуре 180 градусах 25 минут.

12. Достать из духовки, посыпать зеленью.

Фаршированный перец по-новому: что добавить в начинку для лучшего вкуса

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