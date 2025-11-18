Фаршированный перец с курицей: как приготовить блюдо для сытного обеда

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
621
Фаршированный перец с курицей: как приготовить блюдо для сытного обеда

Фаршированный перец – это одно из тех блюд, которые легко готовятся, но всегда выглядят празднично и аппетитно. Куриное мясо делает начинку нежной и более легкой, а запекание в духовке позволяет получить приятную румяную корочку без лишних усилий. Такой вариант подходит и для семейного обеда, и для тех, кто ищет практичный рецепт без сложных ингредиентов.

Идея приготовления сытного фаршированного перца на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Фаршированный перец с курицей: как приготовить блюдо для сытного обеда

Ингредиенты:

  • болгарский перец – 3 шт.
  • филе куриное – 400 г
  • помидоры – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • сметана 10% – 1 ст.л.
  • укроп, петрушка, специи, соль – по вкусу

Способ приготовления:

Фаршированный перец с курицей: как приготовить блюдо для сытного обеда

1. Куриное филе мелко нарежьте, помидор и лук также измельчите, а зелень мелко нашинкуйте.

2. Добавьте к мясу сметану, специи и соль и хорошо перемешайте, чтобы масса была равномерной и сочной.

Фаршированный перец с курицей: как приготовить блюдо для сытного обеда

3. Болгарский перец разрежьте пополам и удалите семена.

Фаршированный перец с курицей: как приготовить блюдо для сытного обеда

4. Наполните половинки подготовленной начинкой и выложите в форму для запекания.

Фаршированный перец с курицей: как приготовить блюдо для сытного обеда

5. Поставьте в духовку, разогретую до 180°C.

6. Запекайте 30-40 минут. Перец должен стать мягким, а начинка – румяной.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты