Фаршированный перец – это одно из тех блюд, которые легко готовятся, но всегда выглядят празднично и аппетитно. Куриное мясо делает начинку нежной и более легкой, а запекание в духовке позволяет получить приятную румяную корочку без лишних усилий. Такой вариант подходит и для семейного обеда, и для тех, кто ищет практичный рецепт без сложных ингредиентов.

Идея приготовления сытного фаршированного перца на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

болгарский перец – 3 шт.

филе куриное – 400 г

помидоры – 1 шт.

лук – 1 шт.

сметана 10% – 1 ст.л.

укроп, петрушка, специи, соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе мелко нарежьте, помидор и лук также измельчите, а зелень мелко нашинкуйте.

2. Добавьте к мясу сметану, специи и соль и хорошо перемешайте, чтобы масса была равномерной и сочной.

3. Болгарский перец разрежьте пополам и удалите семена.

4. Наполните половинки подготовленной начинкой и выложите в форму для запекания.

5. Поставьте в духовку, разогретую до 180°C.

6. Запекайте 30-40 минут. Перец должен стать мягким, а начинка – румяной.

