Фаршированный перец можно готовить не только с рисом и мясным фаршем, но еще и с грибами, а также пюре, капустой и морковью по-корейски.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных и вкусных фаршированных перцев с пюре и беконом.

Ингредиенты:

Начинка:

картофель

бекон

лук

любимая зелень

специи по вкусу

Поливка:

лук, грибы, сметана, соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Пюре смешайте с жареным беконом, специями и зеленью.

2. Начините перец.

3. Соус: пожарьте грибы с луком, добавьте сметану и соль.

4. Полейте соусом перец и тушите в духовке!

