Фаршированный перец с пюре и грибным соусом: рецепт привычного блюда по-новому
Фаршированный перец можно готовить не только с рисом и мясным фаршем, но еще и с грибами, а также пюре, капустой и морковью по-корейски.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных и вкусных фаршированных перцев с пюре и беконом.
Ингредиенты:
Начинка:
- картофель
- бекон
- лук
- любимая зелень
- специи по вкусу
Поливка:
- лук, грибы, сметана, соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Пюре смешайте с жареным беконом, специями и зеленью.
2. Начините перец.
3. Соус: пожарьте грибы с луком, добавьте сметану и соль.
4. Полейте соусом перец и тушите в духовке!
