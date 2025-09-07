Фаршированный перец с пюре и грибным соусом: рецепт привычного блюда по-новому

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
12
Рецепт перца

Фаршированный перец можно готовить не только с рисом и мясным фаршем, но еще и с грибами, а также пюре, капустой и морковью по-корейски. 

Видео дня
Фаршированный перец

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных и вкусных фаршированных перцев с пюре и беконом. 

Ингредиенты: 

Начинка:

  • картофель
  • бекон
  • лук
  • любимая зелень
  • специи по вкусу

Поливка:

  • лук, грибы, сметана, соль по вкусу

Способ приготовления: 

1. Пюре смешайте с жареным беконом, специями и зеленью.

Начинка для блюда

2. Начините перец.

Приготовление блюда

3. Соус: пожарьте грибы с луком, добавьте сметану и соль.

Грибной соус

4. Полейте соусом перец и тушите в духовке!

Готовый перец

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептпродуктыовощи

Сейчас мы готовим

Все рецепты