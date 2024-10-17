Французская рыбная уха буябес: как приготовить дома ресторанное блюдо
Буябес – это традиционное блюдо французской кухни, которое представляет собой уху с добавлением разнообразных пряностей и чеснока. Она очень популярна на юге Франции, но больше всего ее обожают именно в Марселе. Поэтому это блюдо часто называют марсельской ухой.
Как приготовить буябес дома так, чтобы казалось, будто он из французского ресторана, в Instagram рассказала шеф-повар Ольга Мартыновская. Она советует готовить суп на открытом огне, но если такового нет, то и на обыкновенной кухне он получится безупречным.
Ингредиенты
- Лук порей
- Лук репчатый
- Стебель сельдерея
- Фенхель
- Морковь
- Томаты
- Сухое вино – 1 бокал
- Томатная паста – 1 ст.л.
- Рыба – 1 шт
- Морепродукты – по вкусу
- Шафран
- Цедра апельсина
Способ приготовления
1. Шинкуем лук порей, репчатый лук, стебель сельдерея, фенхель, морковь и немного чеснока.
2. Обжариваем на оливковом масле
3. С двух томатов снимаем шкурку и нарезаем кубиками.
4. Добавляем томаты к овощам и продолжаем обжаривать.
5. В конце дегласируем белым сухим вином и добавляем 1 большую ложку томатной пасты.
6. Картофель чистим и нарезаем кубиками.
7. Рыбу и морепродукты следует выбирать максимально разнообразными. Лучшее сочетание – это кусок камбалы, дорадо, форель, креветки, беби кальмары и возьминоги.
8. В кастрюлю с овощами добавляем воду.
9. Когда овощи будут полностью готовы – добавляем рыбу и морепродукты.
10. Когда рыба приготовится – добавляем цедру одного лимона и шафрана. Хорошо перемешиваем и провариваем несколько минут.
11. Подаем присыпав свежей зеленью.
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