Буябес – это традиционное блюдо французской кухни, которое представляет собой уху с добавлением разнообразных пряностей и чеснока. Она очень популярна на юге Франции, но больше всего ее обожают именно в Марселе. Поэтому это блюдо часто называют марсельской ухой.

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Как приготовить буябес дома так, чтобы казалось, будто он из французского ресторана, в Instagram рассказала шеф-повар Ольга Мартыновская. Она советует готовить суп на открытом огне, но если такового нет, то и на обыкновенной кухне он получится безупречным.

Ингредиенты

Лук порей

Лук репчатый

Стебель сельдерея

Фенхель

Морковь

Томаты

Сухое вино – 1 бокал

Томатная паста – 1 ст.л.

Рыба – 1 шт

Морепродукты – по вкусу

Шафран

Цедра апельсина

Способ приготовления

1. Шинкуем лук порей, репчатый лук, стебель сельдерея, фенхель, морковь и немного чеснока.

2. Обжариваем на оливковом масле

3. С двух томатов снимаем шкурку и нарезаем кубиками.

4. Добавляем томаты к овощам и продолжаем обжаривать.

5. В конце дегласируем белым сухим вином и добавляем 1 большую ложку томатной пасты.

6. Картофель чистим и нарезаем кубиками.

7. Рыбу и морепродукты следует выбирать максимально разнообразными. Лучшее сочетание – это кусок камбалы, дорадо, форель, креветки, беби кальмары и возьминоги.

8. В кастрюлю с овощами добавляем воду.

9. Когда овощи будут полностью готовы – добавляем рыбу и морепродукты.

10. Когда рыба приготовится – добавляем цедру одного лимона и шафрана. Хорошо перемешиваем и провариваем несколько минут.

11. Подаем присыпав свежей зеленью.

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