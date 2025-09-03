Французский пирог "Невидимка": самый простой рецепт вкусной домашней выпечки

Французский пирог 'Невидимка': самый простой рецепт вкусной домашней выпечки

Самый лучший летний пирог – яблочный, и готовить его можно абсолютно без теста. Альтернативой тесту может быть лаваш а также тесто фило.

Яблочный пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного французского яблочного пирога.

Ингредиенты:

  • 1 кг яблок
  • 3 больших яйца
  • 70 г сахара (если яблоки сладкие)
  • 125 г пшеничной муки
  • 30 г растопленного масла
  • 120 мл молока (комнатной температуры)
  • 1 ч. ложка разрыхлителя
  • 1/2 ч. ложки молотой корицы
  • 1/4 ч. ложки мускатного ореха
  • 1/4 ч. ложки молотого имбиря
  • щепотка гвоздики (на кончике ножа)
  • 1/4 ч. ложки соли
  • 1 ч. ложка ванильного экстракта

Способ приготовления:

1. Нарежьте яблоки очень тонкими ломтиками с помощью ножа. В средней миске смешайте муку, разрыхлитель, корицу, мускатный орех, имбирь, гвоздику и соль.

Яблоки для пирога

2. В другой маленькой миске смешайте растопленное масло, молоко и ваниль.

Тесто для пирога

3. В большой миске взбейте яйца с сахаром на средней скорости примерно 90 секунд, пока смесь не станет светлой и немного рыхлой. Добавьте половину мучной смеси, перемешайте на низкой скорости до соединения. Влейте масляно-молочную смесь и снова перемешайте, затем добавьте оставшуюся муку и перемешайте до однородности (недолго). Добавьте в тесто нарезанные яблоки и аккуратно перемешайте, чтобы каждый ломтик был покрыт.

Приготовление пирога

4. Выложите яблоки в подготовленную форму слоями, стараясь разместить их равномерно. Вылейте сверху остатки теста. Выпекайте при 190°C примерно 60 минут, пока верх не станет золотистым, а шпажка не будет выходить сухой.

Сколько выпекать пирог

Остудите в форме не менее 1 часа, после чего нарежьте и подавайте!

Готовый пирог

