Яблочный пирог

Яблоки – идеальный фрукт для запекания и приготовления вкусных, ароматных и легких десертов в виде пирогов, тортов, а также пудингов и желе.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого в приготовлении французского яблочного пирога, который элементарно готовится.

Ингредиенты:

куриные яйца – 2 шт.

сахар – 60 г

сливочное масло – 25 г

молоко – 100 мл

пшеничная мука – 100 г

разрыхлитель – 2 ч. л.

молотая корица – 0,5 ч. л.

соль – 2 г

яблоки – 5-6 шт.

сахарная пудра для украшения – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Взбейте куриные яйца и сахар до получения пышной и светлой массы. В полученную смесь влейте молоко комнатной температуры. Сливочное масло растопим на плите или в микроволновке, немного охладите, добавьте в тесто к остальным ингредиентам.

2. Добавьте в тесто просеянную пшеничную муку, смешанную с разрыхлителем, солью и молотой корицей. С помощью венчика перемешайте ингредиенты, достигая однородной консистенции теста.

3. Яблоки помойте, очистите от кожуры, удалите у фруктов сердцевину с семенами. Порежьте яблоки очень тонкими дольками, добавьте в тесто, перемешайте.

4. Прямоугольную форму для запекания застелите пергаментом. Аккуратно переложите тесто в подготовленную форму и готовьте пирог в разогретой до 180 С духовке 45-50 минут.

5. Готовый пирог охладите в форме, затем аккуратно переложите а блюдо и украсьте сахарной пудрой, можно сверху присыпать еще миндальной крошкой.

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