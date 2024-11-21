Французский яблочный пирог практически без муки: рецепт легкого и нежного десерта
Яблоки – идеальный фрукт для запекания и приготовления вкусных, ароматных и легких десертов в виде пирогов, тортов, а также пудингов и желе.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого в приготовлении французского яблочного пирога, который элементарно готовится.
Ингредиенты:
- куриные яйца – 2 шт.
- сахар – 60 г
- сливочное масло – 25 г
- молоко – 100 мл
- пшеничная мука – 100 г
- разрыхлитель – 2 ч. л.
- молотая корица – 0,5 ч. л.
- соль – 2 г
- яблоки – 5-6 шт.
- сахарная пудра для украшения – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Взбейте куриные яйца и сахар до получения пышной и светлой массы. В полученную смесь влейте молоко комнатной температуры. Сливочное масло растопим на плите или в микроволновке, немного охладите, добавьте в тесто к остальным ингредиентам.
2. Добавьте в тесто просеянную пшеничную муку, смешанную с разрыхлителем, солью и молотой корицей. С помощью венчика перемешайте ингредиенты, достигая однородной консистенции теста.
3. Яблоки помойте, очистите от кожуры, удалите у фруктов сердцевину с семенами. Порежьте яблоки очень тонкими дольками, добавьте в тесто, перемешайте.
4. Прямоугольную форму для запекания застелите пергаментом. Аккуратно переложите тесто в подготовленную форму и готовьте пирог в разогретой до 180 С духовке 45-50 минут.
5. Готовый пирог охладите в форме, затем аккуратно переложите а блюдо и украсьте сахарной пудрой, можно сверху присыпать еще миндальной крошкой.
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