Французский яблочный пирог практически без муки: рецепт легкого и нежного десерта

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Французский яблочный пирог практически без муки: рецепт легкого и нежного десерта

Яблоки – идеальный фрукт для запекания и приготовления вкусных, ароматных и легких десертов в виде пирогов, тортов, а также пудингов и желе. 

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Яблочный пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого в приготовлении французского яблочного пирога, который элементарно готовится. 

Рецепт пирога

Ингредиенты: 

  • куриные яйца – 2 шт.
  • сахар – 60 г
  • сливочное масло – 25 г
  • молоко – 100 мл
  • пшеничная мука – 100 г
  • разрыхлитель – 2 ч. л.
  • молотая корица – 0,5 ч. л.
  • соль – 2 г
  • яблоки – 5-6 шт.
  • сахарная пудра для украшения – 1 ст. л.

Способ приготовления: 

1. Взбейте куриные яйца и сахар до получения пышной и светлой массы. В полученную смесь влейте молоко комнатной температуры. Сливочное масло растопим на плите или в микроволновке, немного охладите, добавьте в тесто к остальным ингредиентам.

Яйца с сахаром

2. Добавьте в тесто просеянную пшеничную муку, смешанную с разрыхлителем, солью и молотой корицей. С помощью венчика перемешайте ингредиенты, достигая однородной консистенции теста.

Готовое тесто

3. Яблоки помойте, очистите от кожуры, удалите у фруктов сердцевину с семенами. Порежьте яблоки очень тонкими дольками, добавьте в тесто, перемешайте.

Яблоки для пирога

4. Прямоугольную форму для запекания застелите пергаментом. Аккуратно переложите тесто в подготовленную форму и готовьте пирог в разогретой до 180 С духовке 45-50 минут.

Сколько выпекать пирог

5. Готовый пирог охладите в форме, затем аккуратно переложите а блюдо и украсьте сахарной пудрой, можно сверху присыпать еще миндальной крошкой. 

Готовый пирог

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